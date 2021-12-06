Градский ходил в заношенной одежде, которую ремонтировала его жена

Супруга Александра Градского Марина Коташенко заботилась о муже и даже ремонтировала его одежду. С возрастом у музыканта появлялись вещи, заношенные до дыр, с некоторыми он не торопился расставаться. Об этом он сам рассказывал во время одного из интервью.
Жена композитора и исполнителя — модель и актриса, но она многое умеет и самостоятельно ведет домашнее хозяйство. Музыкант рассказал о свитере с карманами, в котором он носил ключи от машины - Марина его несколько раз зашивала.
- Я о нем обычно забываю, но, если надеваю этот свитер, точно уверен, что автомобиль заведется. Свитеру уже больше 10 лет, у него протерлись рукава, но Марина сделала замшевые заплатки, и я буду его носить, пока совсем не развалится, — признавался Градский порталу Wday.ru в 2019 году.
72-летний Александр Градский скоропостижно умер 28 ноября. У него диагностировали инфаркт головного мозга. В августе он перенес коронавирусную инфекцию.