Новосибирский священник подал в суд на Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих

Иеромонах Иоанн Курмояров подал заявление в Следственны комитет и попросил ведомство возбудить уголовное дело на Министра обороны России Сергея Шойгу. Заявление связано со скандальным храмом Минобороны. Он считает, что в Главном храме вооруженных сил РФ коммунистические символы и другие изображения, «оскверняют православный храм и оскорбляют чувства верующих». В феврале этого года священник даже написал официальное обращение, которое подписали порядка 100 человек, однако из министерства поступил ответ о том, что наличие таких вещей было согласовано с высшим руководством РПЦ.
По словам заявителя, Шойгу принимал активное участие в строительстве данного храма и имеет прямое отношение к оскорблению чувств православных верующих. Также Курмояров считает, что поступивший ответ от ведомства является верхом цинизма и неуважительного отношения к чувствам православных верующих. Изображения в храме Минобороны создают «почву для напряженности внутри общества» и способствуют «нарастанию вражды между людьми различных убеждений», считает священнослужитель.Он считает, что Шойгу должны привлечь к ответственности за возбуждение ненависти либо вражды и публичное оскорбление чувств верующих.
Также священник потребовал от Александра Бастрыкина проверить, действительно ли у министерства имеется письменное разрешение от Московской патриархии. Храм, о котором идет речь был открыт 14 июня. Его построили за два года, а посвятили такое действие 75-летию в Великой Отечественной войне. Его множество раз обсуждали и говорили о несоответствии регламентам церкви. А после критики из помещения были удалены мозаики Сталина и Путина.