Точный прогноз погоды на 31 декабря 2021 года по регионам России: где будет очень холодно, а где — сильный снегопад?

Уже меньше месяца осталось до празднования Нового года, и сейчас самое время начать готовиться к нему и строить планы. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы понимать, чем можно заняться в новогоднюю ночь и куда можно поехать, необходимо знать погоду. Метеорологи опубликовали полный прогноз погоды на 31 декабря 2021 года по всем регионам России. Ниже представлен прогноз для Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири на канун Нового 2022 года.
Что касается столицы нашей страны, погода будет очень благоприятной и по-настоящему новогодней. Температура воздуха опустится не ниже четырех градусов мороза, и весь день будет идти небольшой снег. Погода будет не ветреной и облачной. Единственное, что может беспокоить жителей и гостей Москвы — повышенная влажность до 93%. Ближе к ночи столбик термометра поднимется до нулевой отметки.
В Северной столице ожидается теплая, но не совсем зимняя погода. Температура поднимется до +1 градуса по Цельсию, и весь день будет идти мокрый снег, из-за чего может возникнуть достаточно проблем. Влажность, как и в Москве, будет повышена и будет сохраняться на отметке в 93%. Скорость ветра будет достигать 4-5 метров в секунду.
Однако, этого нельзя сказать про все регионы Сибири. Так, в Новосибирске ожидается -26 градусов, в Красноярске будет 18 градусов мороза, в Омске — минус 28. Столбик термометра по всем регионам понизится до отметки в 20 градусов и ниже, но практически везде будет идти снег, что немного смягчит погоду. Также к новогодней ночи придет приятный безветренный циклон. Много снега выпадет в регионах, находящихся ближе к Байкалу и Дальнему Востоку. Что касается влажности, в среднем, по всем субъектам она будет составлять 75%.