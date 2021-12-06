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06.12
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В Татарстане с 7 декабря начнут отстранять от работы непривитых сотрудников

11:02:2912/6/2021
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По постановлению, опубликованному 11 октября 2021 года все сотрудники предприятий и организаций Татарстана должны быть вакцинированы вторым компонентом прививки до 6 декабря.

Непривитые граждане Татарстана могут остаться без работы зарплаты. Фото: tOrange.biz

В Татарстане со вторника на работу не будут пускать сотрудников, не поставивших прививку.

Ранее, 11 октября, главный санитарный врач республики постановил привиться всем до 6 декабря полностью. Те, кто этого не сделал, должны быть отстранены от работы или переведены на удаленку, если такое возможно.

В постановлении было указано, что 80% сотрудников предприятий и организаций Татарстана должны быть вакцинированы, при этом первый компонент необходимо было принять до 8 ноября, второй — до 6 декабря. Работать могут граждане, у которых есть медотвод от прививки. Причем с 20 декабря форма документа должна быть электронной.

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