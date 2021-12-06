Подружка не может найти мужчину из-за ее одержимости вегетарианством

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Знакомая ярая вегетарианка. Одинокая женщина, из-за ее веганства не может найти мужчину. С ней пытаются знакомиться, но когда узнают, как-то остывают. Я ей говорю, ищи среди таких же. А она отвечает, что мужчин веганов на много меньше, чем женщин. Один раз спросил, вот ты на траву смотришь, она у тебя так же вызывает слюноотделение, как у меня вид жаренного мяса? Нет говорит, не вызывает трава таких чувств. Так брось это и найдешь мужика. Нет, не хочет. Вот такие проблемы бывают на ровном месте.