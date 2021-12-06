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06.12
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Подружка не может найти мужчину из-за ее одержимости вегетарианством

10:03:3712/6/2021
0

Один раз спросил, вот ты на траву смотришь, она у тебя так же вызывает слюноотделение, как у меня вид жаренного мяса? Нет говорит, не вызывает трава таких чувств. Так брось это и найдешь мужика. Нет, не хочет.

баклажаны
Веuаны питаются исключительно овощаvи. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Знакомая ярая вегетарианка. Одинокая женщина, из-за ее веганства не может найти мужчину. С ней пытаются знакомиться, но когда узнают, как-то остывают. Я ей говорю, ищи среди таких же. А она отвечает, что мужчин веганов на много меньше, чем женщин. Один раз спросил, вот ты на траву смотришь, она у тебя так же вызывает слюноотделение, как у меня вид жаренного мяса? Нет говорит, не вызывает трава таких чувств. Так брось это и найдешь мужика. Нет, не хочет. Вот такие проблемы бывают на ровном месте.

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любовьмужчинавегатрерианство
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