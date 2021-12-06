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Власти Москвы подарили Ангарску сломанные трамваи

10:53:2912/6/2021
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Правительство Москвы подарило Ангарску 10 трамвайных вагонов. Какие-то из них оказались нерабочими. Даже несмотря на то, что они новее нынешнего подвижного состава Ангарска.

Московское руководмтво подарило Ангарску 10 трамваев. Часть из них оказалось сломанной. Фото: Pixaba.com

Правительство Москвы подарило Ангарску 10 трамвайных вагонов. Какие-то из них оказались нерабочими. Даже несмотря на то, что они новее нынешнего подвижного состава Ангарска. Комиссия гордумы Ангарска по ЖКХ и транспорту провела выездное заседание на муниципальном предприятии «Ангарский трамвай», сообщила пресс-служба мэрии. На нем новый директор компании Роман Лотоцкий заявил, что восемь из 10 трамваев, пришедших из столицы были направление техническое обслуживание, потому что не работают.

– В нашем штате работают 180 человек, каждый день на линиях города должны работать 14 вагонов, однако сейчас работают только 11. Некоторые водители заболели коронавирусом, заменить их некем, – заявил глава.

А вот по словам градоначальника Ангарска Сергея Петрова, пришедшие из Москвы вагоны ходили по столичным линиям на протяжении 15 лет и конечно, требуется провести определенные ремонтные работы. Само муниципальное предприятие находится в плачевном состоянии. Крыши обтекают даже в помещения, предназначенных для ремонта. А трамвайные пути находятся в аварийном состоянии. Сейчас компания зарабатывает порядка 80 тыс. рублей в будние дни и около 5- тыс. рублей в выходные.

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ремонтмоскватрамвай
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