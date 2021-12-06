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06.12
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На Новосибирск и Бердск надвигаются морозы до -30 градусов

10:35:4112/6/2021
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Также в регионе ожидаются туманы, изморозь и сильный гололед на дорогах, небольшой, местами умеренный снег, метели, сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В Новосибирскую область идут холода. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области ожидаются сильные похолодание уже к среде, 8 декабря. По информации синоптиков, температура воздуха в ночное время будет достигать отметки в -30 градусов. А вот днем столбики термометров не поднимутся выше отметки -20 градусов. По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 7 декабря значения градусников будут показывать -11 градусов, где-то даже -20. А вот днем не стоит ожидать сильных морозов, в сравнении с ночью температура воздуха прогреется до -10 градусов. Также в регионе ожидаются туманы, изморозь и сильный гололед на дорогах, небольшой, местами умеренный снег, метели, сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Швейцарии одобрили использование машины для эвтаназии. Для того, чтобы воспользоваться прибором нужно будет просто пройти тест в режиме онлайн. Никаких психиатрических анализов сдавать не придется. Для того, чтобы воспользоваться оборудованием, нужно будет просто лечь внутри, нажать кнопку, которая дает старт механизму и пространство заполняется азотом, а уровень кислорода становится ниже и достигает 1%. Известно, что вся процедура занимает не более 30 секунд.

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