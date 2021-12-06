Сколько продлятся выходные на Новый год-2022: дата начала и окончания зимних каникул

Для того, чтобы построить планы на Новый год и грядущие январские каникулы, необходимо знать, когда она они начнутся и закончатся. Правительство опубликовало производственный календарь на конец этого и начало следующего годов, согласно которому должны отдыхать все россияне. В том числе, это касается не только трудоустроенных граждан, но и школьников и студентов.
Новогодние каникулы начнутся с кануна Нового 2022 года: 31 декабря является первым официальным нерабочим днем для всех россиян. 1 и 2 января выпадают на выходные пятницу и субботу, поэтому они априори считаются нерабочими, и то же самое касается 8 и 9 января. 7 января так же станет официальным выходным праздником, который связан с Рождеством Христовым, одним из самых главных православных праздников для каждого верующего.
Таким образом, январские каникулы пройдут в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, на протяжении десяти дней. Последним рабочим днем станет 30 декабря, однако, стоит отметить, что он не станет сокращенным по часам. Первым рабочим днем после каникул станет 10 января.
Этот календарь не носит рекомендательный характер, и это означает, что все работодатели обязаны дать официальных выходные именно в выше указанный период всем работникам. Однако, если вы срочно нуждаетесь в улучшении своего финансового положения, то вы в праве попросить дополнительные рабочие дни в период январских каникул. Перед этим вам необходимо заключить письменный договор с вашим начальником для устранения дальнейших проблем, связанных с выплатой заработной платы.
Каникулы в школах начнутся чуть раньше: этим моментом распоряжаются либо дирекции школ, либо Министерства образования и науки отдельных субъектов. Обычно вторая четверть для всех учеников заканчивается в середине двадцатых чисел месяца: в период с 24 по 28 декабря.