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Шваброй выгнали из блинной в Новосибирске посетителя без QR-кода. Заказ приняли, но есть запретили

11:21:3312/6/2021
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Мужчина рассказал, что просто хотел поест блинов в общепите, но об него сломали швабру. Правда, после того, как он ударил по лицу продавщицу.

Посетителя блинной выгнали шваброй из-за отсутствия QR-кода. Фото: Piqsels

В Новосибирске клиент магазина блинов, что на Вокзальной магистрали, решил перекусить в помещении. Оказалось, что у него нет QR-кода и покупателя стали выгонять.

Причем заказ у него приняли, а есть запретили ввиду отсутствия разрешения на посещение мест общепита, которым теперь стал QR-код.

Сесть покупателю не дали, он разозлился и ударил продавщицу по лицу, та его прогнала шваброй, при этом нанесла по обидчику удар, переломивший орудие защиты.

Служба охраны «Гвардия» прибыла на вызов, мужчину отправили в полицию, где он и находится.

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