Шваброй выгнали из блинной в Новосибирске посетителя без QR-кода. Заказ приняли, но есть запретили

В Новосибирске клиент магазина блинов, что на Вокзальной магистрали, решил перекусить в помещении. Оказалось, что у него нет QR-кода и покупателя стали выгонять.
Причем заказ у него приняли, а есть запретили ввиду отсутствия разрешения на посещение мест общепита, которым теперь стал QR-код.
Сесть покупателю не дали, он разозлился и ударил продавщицу по лицу, та его прогнала шваброй, при этом нанесла по обидчику удар, переломивший орудие защиты.
Служба охраны «Гвардия» прибыла на вызов, мужчину отправили в полицию, где он и находится.