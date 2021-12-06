Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Два случая «омикрон»-штамма коронавируса выявили в России: Его привезли туристы из ЮАР

11:06:4512/6/2021
0

В Роспотребнадзоре подтвердили, что в страну ввезен мутировавший и считающийся более заразным вариант ковида. Всех прибывших из Южной Африки отправили в обсерватор.

Прибывшие из Африки граждане оказались носителями штамма "омикрон". Фото: Pxfuel
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В России идет спад коронавируса: Заразились 32 602 и умерли 1206 человек за сутки на 5 декабря

В России идет спад коронавируса: Заразились 32 602 и умерли 1206 человек за сутки на 5 декабряВ реанимации лежат почти 10% пациентов ковидных госпиталей Новосибирской области. За сутки на 5 декабря выявили 392 заразившихсяЕщё 399 новости

Два пассажира, прибывшие из ЮАР, оказались зараженными омикрон-штаммом коронавируса. Всех, кто прибывает из стран, где уже обнаружен штамм «омикрон» помещают на изоляцию в обсерватор. Два случая заражения выявлены у граждан, прилетевших из ЮАР.

- У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уже заявляли, что заражение коронавирусом есть у десяти прибывших, но штаммы пока установлены лишь у двоих.

Омикрон-штамм — последняя из установленных модификаций коронавируса. Она была обнаружена с многочисленным мутациями в Ботсване им ЮАР. Мутировавший вирус стал намного активнее проникать в организм по причин изменений в S-белке, отвечающем за проникновение в клетки.

Ранее в ВОЗ назвали ситуацию с опасностью распространения нового штамма, вызывающей обеспокоенность. Считается, что модификация вируса возникла у человека с иммунодефицитом или СПИДом.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
заражениекоронавирусомикронРоспотребнадзор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Не пропустят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Реклама

Последние новости

В Татарстане с 7 декабря начнут отстранять от работы непривитых сотрудников
11:02:29 12/6/2021
В Татарстане с 7 декабря начнут отстранять от работы непривитых сотрудников
Точный прогноз погоды на 31 декабря 2021 года по регионам России: где будет очень холодно, а где — сильный снегопад?
11:00:11 12/6/2021
Точный прогноз погоды на 31 декабря 2021 года по регионам России: где будет очень холодно, а где — сильный снегопад?
Новосибирский священник подал в суд на Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих
10:57:52 12/6/2021
Новосибирский священник подал в суд на Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих
Градский ходил в заношенной одежде, которую ремонтировала его жена
10:56:24 12/6/2021
Градский ходил в заношенной одежде, которую ремонтировала его жена
Власти Москвы подарили Ангарску сломанные трамваи
10:53:29 12/6/2021
Власти Москвы подарили Ангарску сломанные трамваи
Стала известна стоимость новогодних салатов в 2021 году. Цены резко выросли
10:47:25 12/6/2021
Стала известна стоимость новогодних салатов в 2021 году. Цены резко выросли
БердскНа Новосибирск и Бердск надвигаются морозы до -30 градусов
10:35:41 12/6/2021
На Новосибирск и Бердск надвигаются морозы до -30 градусов
Бердск«Так и сдохнуть можно»: В Бердске к задыхающейся от кашля матери двоих детей приехал врач и привез таблетки. Пациентку поставили на аудиоконтроль
10:29:19 12/6/2021
«Так и сдохнуть можно»: В Бердске к задыхающейся от кашля матери двоих детей приехал врач и привез таблетки. Пациентку поставили на аудиоконтроль
Эксперты назвали предотвращающие рак молочной железы продукты
10:29:01 12/6/2021
Эксперты назвали предотвращающие рак молочной железы продукты
Стало известно, сколько заражённых коронавирусом выявили в России 6 декабря
10:18:30 12/6/2021
Стало известно, сколько заражённых коронавирусом выявили в России 6 декабря
Реклама