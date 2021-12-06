Два случая «омикрон»-штамма коронавируса выявили в России: Его привезли туристы из ЮАР

Два пассажира, прибывшие из ЮАР, оказались зараженными омикрон-штаммом коронавируса. Всех, кто прибывает из стран, где уже обнаружен штамм «омикрон» помещают на изоляцию в обсерватор. Два случая заражения выявлены у граждан, прилетевших из ЮАР.
- У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", — рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уже заявляли, что заражение коронавирусом есть у десяти прибывших, но штаммы пока установлены лишь у двоих.
Омикрон-штамм — последняя из установленных модификаций коронавируса. Она была обнаружена с многочисленным мутациями в Ботсване им ЮАР. Мутировавший вирус стал намного активнее проникать в организм по причин изменений в S-белке, отвечающем за проникновение в клетки.
Ранее в ВОЗ назвали ситуацию с опасностью распространения нового штамма, вызывающей обеспокоенность. Считается, что модификация вируса возникла у человека с иммунодефицитом или СПИДом.