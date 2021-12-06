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Открытки для всех Екатерин и Катюш с днем Ангела 7 декабря в День святой Екатерины

2:15:0112/6/2021
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7 декабря - день святой великомученицы Екатерины. Святая великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время правления императора Максимина (305 - 313).

7 декабря в День святой Екатерины

На календаре сегодня
Вновь 7 декабря —
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя.

Пусть тебя Екатерина
От напастей защитит,
И в делах твоих поможет,
И врагов угомонит.

Счастья, крепкого здоровья
В этой жизни непростой!
А заступница святая
Будет пусть всегда с тобой.

7 декабря в День святой Екатерины

Нынче День святой Екатерины —
У Катюши нашей именины.
Я тебя, Катюшка, поздравляю,
Счастья и большой любви желаю!

Радостной, задорной оставайся,
Веселее жизни улыбайся,
Близких и родных не забывай,
Позитивно мысли, не скучай!

7 декабря в День святой Екатерины

С Днем святой Екатерины! Пусть от бед она хранит, Бережет твоих любимых И тебя от всех обид.

Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

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