День Ангела и именины отмечают все Кати, Катюши, Катеньки 7 декабря в день своей покровительницы святой Екатерины

В православной вере огромное внимание уделяется всем женщинам, исповедующих христианство. Так, 7 декабря отмечается день памяти Святой Екатерины, и этот день важен для всех Кать, Екатерин и Катерин. Связано это с тем, что она является их покровительницей и всегда защищает своих тезок от бед, которые окружают их на протяжении всей жизни. Однако, традиции должны чтить все православные, а не только те, кому родители при рождении дали имя Катя.
В этот день, как и в любой подобный православный праздник, необходимо помолиться Святой. Практически все просьбы, вознесенные Святой, связаны с личной жизнью. Так, девушки могут попросить Екатерину о скорейшем поиске возлюбленного, потому что она является заступницей всех одиноких женщин. Помимо этого, к Екатерине можно обращаться, если у вас уже есть отношения. Это делается для укрепления союза, брака, отношений со своей второй половинкой, так как именно она оберегает все семьи от ссор и разводов. Стоит отметить, что Святую можно просить и об удачном зачатии ребенка. Причем, просить ее можно как о появлении ребенка в вашем доме, так и о здоровье будущего чада.
Однако, в этот день есть и ряд своих запретов, которые ни в коем случае не должны совершать все православные христиане. Как и во многие другие христианские даты, 7 декабря нельзя будет заниматься любыми физическими работами. Особенно на это должны обратить внимание девушки и женщины: им запрещено готовить, стирать, убирать, что-либо ремонтировать, строить и делать все, что отнимает силы. Нельзя устраивать широкие гуляния, танцевать, шуметь и употреблять алкоголь. Помимо этого, рацион питания должен состоять только из разрешенных блюд, к которым относились каши и борщ.