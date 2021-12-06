СК проверяет бьющие током новосибирские троллейбусы: Получившие разряд пассажиры попадают в больницу

В Новосибирске СК начал доследственную проверку после очередного сообщения об ударе током в троллейбусе, сообщили 6 декабря в региональном управлении Следственного комитета.
Как выяснили в ведомстве, вечером 5 декабря мужчина и его 6-летний сын получили удар током в троллейбусе №10 в Дзержинском районе столицы Сибири.
-После происшествия пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки по ст. 238 УК РФ. Устанавливаются причины и условия инцидента, - уточнили в СКР по Новосибирской области.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в субботу пришлось госпитализировать 23-ленюю пассажирку, которая получила удар током 2 декабря в троллейбусе №23. Она сообщила кондуктору о том, что "ступени бьются током". Это она почувствовала при входе в троллейбус. Но представитель транспортного предприятия никак не отреагировала.
А на выходе разряд оказался таким, что врачи вскоре обнаружили у нее нарушение сердечного ритма. У девушки не только болело сердце, но и стали неметь ноги из-за электротравмы.
В Центре управления городским электротранспортом Новосибирска пройдет проверка, поскольку в выходные еще поступали жалобы на бьющие током троллейбусы.