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СК проверяет бьющие током новосибирские троллейбусы: Получившие разряд пассажиры попадают в больницу

11:38:2912/6/2021
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Несколько фактов получения электротравм в общественном транспорте столицы Сибири зафиксировали правоохранители и медики.

Троллейбусы в Новосибирске становятся опасными для здоровья. Фото: Википедия

В Новосибирске СК начал доследственную проверку после очередного сообщения об ударе током в троллейбусе, сообщили 6 декабря в региональном управлении Следственного комитета.

Как выяснили в ведомстве, вечером 5 декабря мужчина и его 6-летний сын получили удар током в троллейбусе №10 в Дзержинском районе столицы Сибири.

-После происшествия пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки по ст. 238 УК РФ. Устанавливаются причины и условия инцидента, - уточнили в СКР по Новосибирской области.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в субботу пришлось госпитализировать 23-ленюю пассажирку, которая получила удар током 2 декабря в троллейбусе №23. Она сообщила кондуктору о том, что "ступени бьются током". Это она почувствовала при входе в троллейбус. Но представитель транспортного предприятия никак не отреагировала.

А на выходе разряд оказался таким, что врачи вскоре обнаружили у нее нарушение сердечного ритма. У девушки не только болело сердце, но и стали неметь ноги из-за электротравмы.

В Центре управления городским электротранспортом Новосибирска пройдет проверка, поскольку в выходные еще поступали жалобы на бьющие током троллейбусы.

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