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Причину убийства двух российских туристок на Кипре назвали в посольстве РФ: Их застрелили и закопали

12:04:5812/6/2021
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Сейчас решается вопрос об отправке тел на родину. Пока не нашли родственников одной из погибших. Подозреваемого в убийстве 32-летнего сирийца и его сообщников задержали.

В посольстве рассказали подробности дела об убийстве россиянок на Кипре. Фото: Википедии

Двух россиянок убили на Кипре в ходе бытового конфликта. Такую информацию предоставили в посольстве РФ.

"Посольство России с самого начала было в плотном контакте с полицией. 17 ноября поступило заявление в полицию города Ларнаки о пропаже двух граждан России... Они находились на острове с туристическими визами... Полиция провела обыск по месту жительства женщин в Ларнаке, взяла образцы ДНК, осуществила трекинг банковских карт...", - цитирует РИА Новости представителя дипмиссии, который отметил, что кипрская полиция действовала очень оперативно и профессионально.

Как сообщал "Курьер.Среда, тела пропавших без вести обнаружили 5 декабря. Они были закопаны в саду одной из деревень, где шла стройка.

Подозреваемого в убийстве 32-летнего сирийца и его сообщников задержали.

"Женщины приехали к нему, пока не уточняется с какой целью, и в ходе конфликта на бытовой почве сириец застрелил обеих женщин из ружья. С помощью сообщников он спрятал тела... Подозреваемый дал признательные показания и указал место, где закопал тела", - сообщил он.

В понедельник суд в Лимасоле должен продлить срок ареста подозреваемого.

Сейчас решается вопрос об отправке тел на родину. Пока не нашли родственников одной из погибших.

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