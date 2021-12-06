Причину убийства двух российских туристок на Кипре назвали в посольстве РФ: Их застрелили и закопали

Двух россиянок убили на Кипре в ходе бытового конфликта. Такую информацию предоставили в посольстве РФ.
"Посольство России с самого начала было в плотном контакте с полицией. 17 ноября поступило заявление в полицию города Ларнаки о пропаже двух граждан России... Они находились на острове с туристическими визами... Полиция провела обыск по месту жительства женщин в Ларнаке, взяла образцы ДНК, осуществила трекинг банковских карт...", - цитирует РИА Новости представителя дипмиссии, который отметил, что кипрская полиция действовала очень оперативно и профессионально.
Как сообщал "Курьер.Среда, тела пропавших без вести обнаружили 5 декабря. Они были закопаны в саду одной из деревень, где шла стройка.
Подозреваемого в убийстве 32-летнего сирийца и его сообщников задержали.
"Женщины приехали к нему, пока не уточняется с какой целью, и в ходе конфликта на бытовой почве сириец застрелил обеих женщин из ружья. С помощью сообщников он спрятал тела... Подозреваемый дал признательные показания и указал место, где закопал тела", - сообщил он.
В понедельник суд в Лимасоле должен продлить срок ареста подозреваемого.
Сейчас решается вопрос об отправке тел на родину. Пока не нашли родственников одной из погибших.