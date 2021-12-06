Когда самый короткий день и самая длинная ночь в 2021 году: дата и точное время

Астрономическое событие, когда наступает самый короткий день за весь год, называется солнцестоянием. Если в июне 2021 года была самая короткая ночь, то в декабре этого года наступит самое длинное темное время суток. Это связано с тем, что Солнце будет находиться на наиболее отдаленном расстоянии от экватора. Невооруженным взглядом земляне заметят, что в полдень наше светило будет располагаться в самой низкой точке горизонта.
Какой день станет самым коротким?
Обычно зимнее солнцестояние наступает в период с 20 по 23 декабря. В этом году такое астрономическое явление состоится 21 числа. Световой день будет длиться в среднем 7 часов, хотя обычно его длительность составляет от 8 до 12 часов в зависимости от точки Земли.
В разных регионах России световой день будет длиться неодинаково. Например, в Петербурге или Москве солнце будет освещать россиян около 6 часов. В Новосибирске день продлится 7 часов. В Сочи — почти 9. А в некоторых городах России солнце и вовсе не поднимется, и наступит полярная ночь. Такое астрономическое явление коснется Воркуты, Мурманска и Норильска. После 21 декабря световой день начнет медленно увеличиваться. А в июне 2022 года вновь наступит самый длинный день. Например, с 21 по 31 декабря длительность светового дня увеличится на 8 минут.
Такой необычный период был описан многими мировыми культурами. Славяне прозвали период с 20 по 23 декабря как Солнцеворот. Древние племена германцев праздновали Йоль. Римляне устраивали свой праздник — Сатурналии. Вместе с астрономическими особенностями в мир людей пришли и различные суеверия. Многие народы считали, что вместе с длительной тьмой на Землю спускаются мифические существа. Те же германцы ассоциировали Йоль с Дикой Охотой — призрачными всадниками, охотящимися за душами живых и предвещающими катаклизмы.