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06.12
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Умер известный журналист Василий Быков

12:40:1812/6/2021
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Пока ничего не известно о причине смерти главреда Royal Cheese. Он писал статьи о гастрономической жизни столицы.

Василий Быков. Фото: facebook.com/vasya.bykov.7
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался журналист Василий Быков, главред издания Royal Cheese. Он писал статьи о гастрономической жизни столицы.

На портале издания Быков освещал, как и чем живут московские бары и рестораны.

Пользователи отмечают, что Василий Быков знал огромное количество легенд и историй, связанных с общепитом в столице.

- Знал его почти 20 лет, и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах, — написал на странице Быкова журналист Александр Пигарев.

Пока ничего не известно о том, что стало причиной смерти Василия Быкова.

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журналистумерглавредRoyal CheeseВасилий Быков
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