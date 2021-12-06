Умер известный журналист Василий Быков

Скончался журналист Василий Быков, главред издания Royal Cheese. Он писал статьи о гастрономической жизни столицы.
На портале издания Быков освещал, как и чем живут московские бары и рестораны.
Пользователи отмечают, что Василий Быков знал огромное количество легенд и историй, связанных с общепитом в столице.
- Знал его почти 20 лет, и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах, — написал на странице Быкова журналист Александр Пигарев.
Пока ничего не известно о том, что стало причиной смерти Василия Быкова.