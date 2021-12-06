Таксист расстрелял пассажира и выкинул его из машины в Подмосковье: Тяжелораненого подобрали на улице

В Московской области произошло нападение таксиста на пассажира. В Сергиевом Посаде мужчина, передвигавшийся на такси, был избит и расстрелян водителем. Потерпевшего доставили в больницу после того, как обнаружили на улице.
В 6 часов утра 6 ноября недалеко от своего дома, расположенного на Вокзальной площади, был найден 37-летний местный житель, который ехал ночью на такси. После обследования, проведенного медиками оказалось, что у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, огнестрельное ранение в область грудной клетки, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, кроме того, у него обнаружены следы от множественные непроникающих выстрелов.
Агрессивный таксист уже обнаружен, им оказался 42-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда у него оружие и что могло спровоцировать конфликт.
- Между водителем такси и пассажиром возник конфликт, в ходе которого водитель нанес потерпевшему множественные травмы и ранения из огнестрельного оружия, — рассказал источник для «Комсомольской правды».