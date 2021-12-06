Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Таксист расстрелял пассажира и выкинул его из машины в Подмосковье: Тяжелораненого подобрали на улице

1:07:5112/6/2021
0

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Он госпитализирован после того, как несколько часов пролежал на улице с разбитой головой и огнестрельными ранениями.

Вооруженный таксист задержан и дает показания. Фото: Pxfuel

В Московской области произошло нападение таксиста на пассажира. В Сергиевом Посаде мужчина, передвигавшийся на такси, был избит и расстрелян водителем. Потерпевшего доставили в больницу после того, как обнаружили на улице.

В 6 часов утра 6 ноября недалеко от своего дома, расположенного на Вокзальной площади, был найден 37-летний местный житель, который ехал ночью на такси. После обследования, проведенного медиками оказалось, что у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, огнестрельное ранение в область грудной клетки, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, кроме того, у него обнаружены следы от множественные непроникающих выстрелов.

Агрессивный таксист уже обнаружен, им оказался 42-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда у него оружие и что могло спровоцировать конфликт.

- Между водителем такси и пассажиром возник конфликт, в ходе которого водитель нанес потерпевшему множественные травмы и ранения из огнестрельного оружия, — рассказал источник для «Комсомольской правды».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
машинатаксипассажиррасстрелялвыкинул
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Спровоцировал таксиста?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитные бури 6 декабря 2021: сильный геоудар с самого утра настигнет нашу планету в понедельник1
Какой сегодня церковный праздник 6 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 декабря 2021 в России и мире
В Бердске толпы наркоманов ищут закладки средь бела дня по дороге на водозабор: Полицейские скрыто патрулируют места тайников, заявили в ГУ МВД по Новосибирской области4

Последние новости

День Ангела и именины отмечают все Кати, Катюши, Катеньки 7 декабря в день своей покровительницы святой Екатерины
1:00:41 12/6/2021
День Ангела и именины отмечают все Кати, Катюши, Катеньки 7 декабря в день своей покровительницы святой Екатерины
После ЧП с обледевшим и чудом избежавшим авиакатастрофы самолетом S7, летевшим в Новосибирск, СК возбудил уголовное дело
12:55:42 12/6/2021
После ЧП с обледевшим и чудом избежавшим авиакатастрофы самолетом S7, летевшим в Новосибирск, СК возбудил уголовное дело
Умер известный журналист Василий Быков
12:40:18 12/6/2021
Умер известный журналист Василий Быков
Филипп Киркоров получил 90 протоколов за неоплаченные штрафы ГИБДД
12:24:33 12/6/2021
Филипп Киркоров получил 90 протоколов за неоплаченные штрафы ГИБДД
Причину убийства двух российских туристок на Кипре назвали в посольстве РФ: Их застрелили и закопали
12:04:58 12/6/2021
Причину убийства двух российских туристок на Кипре назвали в посольстве РФ: Их застрелили и закопали
Сколько продлятся выходные на Новый год-2022: дата начала и окончания зимних каникул
12:00:18 12/6/2021
Сколько продлятся выходные на Новый год-2022: дата начала и окончания зимних каникул
СК проверяет бьющие током новосибирские троллейбусы: Получившие разряд пассажиры попадают в больницу
11:38:29 12/6/2021
СК проверяет бьющие током новосибирские троллейбусы: Получившие разряд пассажиры попадают в больницу
Шваброй выгнали из блинной в Новосибирске посетителя без QR-кода. Заказ приняли, но есть запретили
11:21:33 12/6/2021
Шваброй выгнали из блинной в Новосибирске посетителя без QR-кода. Заказ приняли, но есть запретили
Два случая «омикрон»-штамма коронавируса выявили в России: Его привезли туристы из ЮАР
11:06:45 12/6/2021
Два случая «омикрон»-штамма коронавируса выявили в России: Его привезли туристы из ЮАР
В Татарстане с 7 декабря начнут отстранять от работы непривитых сотрудников
11:02:29 12/6/2021
В Татарстане с 7 декабря начнут отстранять от работы непривитых сотрудников