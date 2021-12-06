После ЧП с обледевшим и чудом избежавшим авиакатастрофы самолетом S7, летевшим в Новосибирск, СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело по факту ЧП с самолетом, летевшим рейсом Магадан-Новосибирск и экстренно приземлившимся в Иркутске, СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании S7.
«По факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Airbus 321, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили 6 декабря в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Кроме того, началась доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи оценят действия членов экипажа в неординарной ситуации.
По версии следствия, во время набора высоты при вылете из аэропорта Магадана экипаж заметил сильное обледенение самолета, отказали приборы указателей скорости и высоты, из-за этого командир принял решение посадить самолет в Иркутске.
Как сообщал "Курьер.Среда", инцидент произошел 2 декабря. На борту находились 199 человек. Авиакомпания временно отстранила экипаж воздушного судна от работы, несмотря на то, что пассажиры поблагодарили летчиков за "второе рождение" и профессионализм. Они смогли избежать авиакатастрофы.