Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

После ЧП с обледевшим и чудом избежавшим авиакатастрофы самолетом S7, летевшим в Новосибирск, СК возбудил уголовное дело

12:55:4212/6/2021
0

Кроме того, началась доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи оценят действия членов экипажа.

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией
СК возбудил дело после происшествия с обледенением самолета. Фото: "Курьер.Среда"

Уголовное дело по факту ЧП с самолетом, летевшим рейсом Магадан-Новосибирск и экстренно приземлившимся в Иркутске, СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании S7.

«По факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Airbus 321, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», —  сообщили 6 декабря в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Кроме того, началась доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи оценят действия членов экипажа в неординарной ситуации.

По версии следствия, во время набора высоты при вылете из аэропорта Магадана экипаж заметил сильное обледенение самолета, отказали приборы указателей скорости и высоты, из-за этого командир принял решение посадить самолет в Иркутске.

Как сообщал "Курьер.Среда", инцидент произошел 2 декабря. На борту находились 199 человек. Авиакомпания временно отстранила экипаж воздушного судна от работы, несмотря на то, что пассажиры поблагодарили летчиков за "второе рождение" и профессионализм. Они смогли избежать авиакатастрофы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитные бури 6 декабря 2021: сильный геоудар с самого утра настигнет нашу планету в понедельник1
Какой сегодня церковный праздник 6 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 декабря 2021 в России и мире
В Бердске толпы наркоманов ищут закладки средь бела дня по дороге на водозабор: Полицейские скрыто патрулируют места тайников, заявили в ГУ МВД по Новосибирской области4

Последние новости

Умер известный журналист Василий Быков
12:40:18 12/6/2021
Умер известный журналист Василий Быков
Филипп Киркоров получил 90 протоколов за неоплаченные штрафы ГИБДД
12:24:33 12/6/2021
Филипп Киркоров получил 90 протоколов за неоплаченные штрафы ГИБДД
Причину убийства двух российских туристок на Кипре назвали в посольстве РФ: Их застрелили и закопали
12:04:58 12/6/2021
Причину убийства двух российских туристок на Кипре назвали в посольстве РФ: Их застрелили и закопали
Сколько продлятся выходные на Новый год-2022: дата начала и окончания зимних каникул
12:00:18 12/6/2021
Сколько продлятся выходные на Новый год-2022: дата начала и окончания зимних каникул
СК проверяет бьющие током новосибирские троллейбусы: Получившие разряд пассажиры попадают в больницу
11:38:29 12/6/2021
СК проверяет бьющие током новосибирские троллейбусы: Получившие разряд пассажиры попадают в больницу
Шваброй выгнали из блинной в Новосибирске посетителя без QR-кода. Заказ приняли, но есть запретили
11:21:33 12/6/2021
Шваброй выгнали из блинной в Новосибирске посетителя без QR-кода. Заказ приняли, но есть запретили
Два случая «омикрон»-штамма коронавируса выявили в России: Его привезли туристы из ЮАР
11:06:45 12/6/2021
Два случая «омикрон»-штамма коронавируса выявили в России: Его привезли туристы из ЮАР
В Татарстане с 7 декабря начнут отстранять от работы непривитых сотрудников
11:02:29 12/6/2021
В Татарстане с 7 декабря начнут отстранять от работы непривитых сотрудников
Точный прогноз погоды на 31 декабря 2021 года по регионам России: где будет очень холодно, а где — сильный снегопад?
11:00:11 12/6/2021
Точный прогноз погоды на 31 декабря 2021 года по регионам России: где будет очень холодно, а где — сильный снегопад?
Новосибирский священник подал в суд на Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих
10:57:52 12/6/2021
Новосибирский священник подал в суд на Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих