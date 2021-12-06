Шахта "Листвяжная" установила ежемесячные пособия в 25 тыс. рублей детям погибших горняков

Семьям погибших при взрыве метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области предприятие будет выплачивать ежемесячно по 25 тыс. рублей на каждого ребенка.
"Принято решение о выплате ежемесячного пособия в размере 25 тыс. рублей на каждого ребенка из семей погибших шахтеров до их совершеннолетия", - цитирует ТАСС пресс-службу компании.
Это дополнительные меры поддержки к тем, которые объявили ранее.
С 29 ноября шахта уже выплатила семьям погибших горняков и пострадавшим около 416 млн рублей. Решено также, что предприятие оплатит обучение детей из семей погибших в вузах и колледжах, купит жилье или улучшит жилищные условия нуждающимся в этом, а кроме того, погасит банковские кредиты.
"Из 51 семьи погибших выплаты произведены 50 семьям. По решению одной из семей выплаты будут произведены после того, как тело погибшего поднимут на поверхность. Кроме того, решен вопрос о приобретении 52 квартир для членов семей погибших", - заявили в компании.
Известно, что выплаты производят также из федерального и регионального бюджетов, собирает деньги и Красный крест.
Напомним, что авария на шахте "Листвяжная" произошла утром 25 ноября. Погибли 46 горняков и 5 спасателей, отправившихся к ним на помощь, а число пострадавших увеличилось до 106.