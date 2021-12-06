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У россиян отбирают неиспользованную землю: Ведется ли стройка, наблюдают с помощью дронов

2:18:3312/6/2021
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По решению суда граждане России остаются без наделов, не использующихся не по назначению. Лишит земли под индивидуальное строительство, если владелец никак не начнет строить дом.

У граждан могут отнять землю в трех случаях. Фото: rbc.ru

В российских судах уже проводятся процессы, по результатам которых изымаются земельные участки у граждан. Причиной изъятия становится неиспользование земельных ресурсов по назначению.

Сообщается, что любой гражданин России может лишиться надела под индивидуальное строительство, если никак не начнет строить дом, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные юристов.

Число процессов становится все больше, по словам экспертов, данные о состоянии земель теперь получают при использовании дронов. Росреестр таким образом контролирует ведется ли строительство на участке, предназначенном под ИЖС.

Прецедент с изъятием земли произошел в Волгоградской области, там мужчина взял землю, чтобы построить на ней дом, но в течение девяти лет так этого и не сделал. Для того, чтобы начать строительство, у землевладельца есть три года, после этого может быть наложен штраф, а изъятие участка — крайняя мера, пояснил юрист Никита Филиппов для издания.

В Гражданском кодексе РФ есть три возможных повода чтобы изъять землю, это может произойти в результате ее неиспользования, использования не по назначению и использования с причинением вреда природе.

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строительство домаизъятие земливред природеРосреестр
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