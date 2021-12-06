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Как боролись с дурным сглазом с помощью овчинного тулупа на Руси 7 декабря

4:00:0212/6/2021
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С помощью овчинного тулупа наши предки защищали дом и семью от нехорошей энергетики.

В этот день существует множество примет на погоду. Фото: Pxfuel.com
В этот день существует множество примет на погоду. Фото: Pxfuel.com

7 декабря прихожане Русской православной церкви отмечают важную дату — День памяти Святой великомученицы Екатерины Александрийской. В народе в этот день проводились обряды на защиту от сглаза, а также по приметам определяли, какая зимой будет погода.

Екатерина Александрийская жила во второй половине III века в Александрии. В то время на христиан активно устраивали гонения. Екатерина не стала исключением. Несмотря на праведную жизнь и чистое сердце, ее словили, пытали, чтобы искоренить Бога, но у язычников ничего не вышло. В итоге девушка была убита за любовь к Иисусу Христу. Считается, что при жизни к Екатерине пришел Бог. Он дал ей перстень, тем самым сделав своей невестой.

В этот день девушки на Руси пытались найти своего любимого, гадая и проводя различные обряды. Именно поэтому 7 декабря стало таким важным праздником для всех дев. Также в праздник Екатерины люди молились святой, посещали церковь и проводили теплые вечера вместе с семьей, так как к этому моменту на улице уже царила зима.

Также в этот день существовала важная традиция. Наши предки верили, что с помощью нее можно защитить семью и дом от нечистой силы и сглаза. Для его проведения они брали тулуп, разворачивали наизнанку и надевали на себя. После этого они проходили дом по кругу.

Кроме этого, 7 декабря существует ряд примет. Например, если в день Екатерины погода будет теплой и ясной, то зима, напротив, ожидается крайне морозной.

Если же 7 декабря пройдет под суровым ветром, то зима должна сжалиться перед верующими и оказаться теплой. По количеству звезд на небе определялся снегопад. Чем больше звезд, тем сильнее пойдет снег в ближайшие дни декабря.

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