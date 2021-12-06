Новосибирский священник обвинил главу Минобороны Шойгу в оскорблении чувств верующих из-за коммунистических фресок

Священник Иоанн Курмояров из Новосибирска подал заявление в СКР на главу Минобороны Сергея Шойгу. Иеромонах считает, что министра следует привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих из-за размещения фресок с коммунистической тематикой.
Он требует убрать из Главного Храма Вооруженных Сил РФ «коммунистические символы, а также другие изображения оскверняющие православный храм и оскорбляющие религиозные чувства верующих».
Однако в ведомстве ему ответили, что «росписи храма согласовывались с высшим руководством РПЦ». Но Курмояров посчитал такой ответ "верхом цинизма и неуважительного отношения к чувствам православных верующих людей".
-Конечно изображения большевиков, сотрудников НКВД, и красноармейцев присутствуют в православных храмах, в том числе и в храме в Бутово, но все они, без исключения, сделаны в отрицательном контексте, т.е. данные персонажи изображены в качестве гонителей христиан, а не героев, заслуживающих поклонения в православном храме и находящихся под Покровом Богородицы, Архангелов и святых, - возмущен новосибирский священник.
В своем заявлении в Следственный комитет он отметил: действия Шойгу попадают под статьи о вандализме, возбуждение ненависти или вражды, оскорбления религиозных чувств верующих. И на этом основании просит возбудить уголовное дело против министра обороны.
Иоанн Курмояров также направил аналогичные заявления в ФСБ, прокуратуру и МВД, передает НГС.
Строительство Главного храма Вооруженных сил РФ обошлось в 6 млрд рублей, сообщает znak.com, что в два раза превышает первоначальный бюджет.