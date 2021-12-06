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Новосибирский священник обвинил главу Минобороны Шойгу в оскорблении чувств верующих из-за коммунистических фресок

2:07:5812/6/2021
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Он просит убрать большевиков, сотрудников НКВД и другие изображения, «оскверняющие православный храм». Помимо СК, священнослужитель направил заявление в ФСБ, прокуратуру и МВД.

Священник требует убрать из храма коммунистические фрески. Фото: Победа РФ

Священник Иоанн Курмояров из Новосибирска подал заявление в СКР  на главу Минобороны Сергея Шойгу. Иеромонах считает, что министра следует привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих из-за размещения фресок с коммунистической тематикой.

Он требует убрать из Главного Храма Вооруженных Сил РФ «коммунистические символы, а также другие изображения оскверняющие православный храм и оскорбляющие религиозные чувства верующих».

Однако в ведомстве ему ответили, что «росписи храма согласовывались с высшим руководством РПЦ». Но Курмояров посчитал такой ответ "верхом цинизма и неуважительного отношения к чувствам православных верующих людей".

-Конечно изображения большевиков, сотрудников НКВД, и красноармейцев присутствуют в православных храмах, в том числе и в храме в Бутово, но все они, без исключения, сделаны в отрицательном контексте, т.е. данные персонажи изображены в качестве гонителей христиан, а не героев, заслуживающих поклонения в православном храме и находящихся под Покровом Богородицы, Архангелов и святых, - возмущен новосибирский священник.

В своем заявлении в Следственный комитет он отметил:  действия Шойгу попадают под статьи о вандализме, возбуждение ненависти или вражды, оскорбления религиозных чувств верующих. И на этом основании просит возбудить уголовное дело против министра обороны.

Иоанн Курмояров также направил аналогичные заявления в ФСБ, прокуратуру и МВД, передает НГС.

Строительство Главного храма Вооруженных сил РФ обошлось в 6 млрд рублей, сообщает znak.com, что в два раза превышает первоначальный бюджет.

Главный храм ВС РФ открылся в 2020 году. Фото: Победа РФ

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