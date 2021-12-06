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Новогодняя прическа на 2022 год: легкие локоны принесут в год Тигра удачу и успех. Каких причесок избегать 31 декабря

3:00:0712/6/2021
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Астрологи назвали лучшую прическу на празднование Нового года-2022 для удачи и успеха.

Выбору новогодней прическу всегда нужно уделять должное внимание. Фото: Pixabay
Выбору новогодней прическу всегда нужно уделять должное внимание. Фото: Pixabay

К празднованию Нового года необходимо готовиться заранее, и в подготовку входят не только выбор наряда, меню или подарков, но и прически. Важно понимать, что ваша прическа повлияет на то, будут ли вас преследовать удача и успех в следующем году. Астрологи опубликовали лучшие, которые точно понравятся Тигру, символу 2022 года.

Ни для кого не секрет, что Тигр является строптивым животным с постоянно меняющимся настроением. Обычно ему сложно угодить, ведь его вкусы специфичны. Однако, он будет находиться в Водном знаке, что говорит о смягчении его характера, и сам Тигр будет не столь требовательным. Тем не менее, вы должны отнестись к выбору своего имиджа с аккуратностью и внимательностью.

Очень популярными и удачными на канун Нового года станут локоны, особенно прическа под названием «подружка сёрфера». Это связано с тем, что Тигр любит минимализм и естественность. Если вы немного завьете свои волосы и сделаете легкую укладку, то символ 2022 года точно оценит это. Ни в коем случае нельзя красить волосы и допускать полного изменения имиджа, Тигр может совершенно не принять резкие изменения в вашем внешнем виде, и вы рискуете быть в окружении бед и неудач на протяжении всего следующего года.

Стоит отметить и то, что такая воздушная и легкая прическа станет подходящей для представительниц прекрасного пола любого возраста. Если вы молоды, то вам придаст это яркость и небольшую серьезность. Если же вы уже находитесь в возрасте, то эта прическа сделает вас моложе. Помимо этого, вы можете сделать такую же прическу вашей дочери или внучке, потому что маленьким детям локоны тоже к лицу.

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удачаприческа на новый годопасные знаки
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