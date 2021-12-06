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"Они над ним смеялись": Убивший российских туристок на Кипре сириец мог обидеться на них из-за разговора на русском языке

3:04:2412/6/2021
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Кроме того, выдвигают версию о том, что одна из погибших оказывала подозреваемому сексуальные услуги. В целом же россияне считают Кипр одним из самых безопасных мест в том числе для беженцев. 

Пропавшие на Кипре туристки из России найдены мертвыми. Фото: сyprus-mail.com

На Кипре продолжается расследование убийства двух женщин, у которых были российские паспорта. Ранее в кипрскую полицию обратились за помощью представители российского посольства с просьбой помочь в поиске двух гражданок РФ. Россияне, подолгу проживающие на Кипре, поделились своим мнением о причинах гибели соотечественниц.

Тела 33-летней Марии Газибагандовой и 43-летней Хаят Аль-Раиси были найдены закопанными во дворе строящегося дома в деревне Мониас провинции Лимасол. Подозреваемый в убийстве - 32-летний сириец с кипрским паспортом, он сам показал, где закопал убитых женщин.

Незадолго до гибели Мария и Хаят приехали по приглашению сирийца погостить в его доме. Через какое-то время обе перестали выходить на связь. Женщины снимали квартиру в Ларнаке, там остались все их вещи и документы. Следователи сразу поняли, что пропавшие не покинули остров. Сириец, который сразу попал под подозрение, заявлял, что отвез гостивших у него женщин.

По одной версии россиянок убили с целью ограбления, но проживающие по несколько лет на Кипре соотечественники считают, что сириец мог обидеться на гостей из-за того, что они разговаривали на непонятном ему языке и при этом смеялись, он мог подумать что смех относится к нему. Сначала он застрелил обеих, а потом закопал на заднем дворе.

– Он был другом одной из них. Женщины о чем-то разговаривали на языке, который он не понимает, и смеялись. И ему показалось, что они смеются над ним, - рассказала представительница российской диаспоры на Кипре МК.

Кроме того, выдвигают версию о том, что одна из погибших оказывала подозреваемому сексуальные услуги. В целом же россияне считают Кипр одним из самых безопасных мест в том числе для беженцев.

Ранее в посольстве РФ заявили, что причиной убийства двух российских туристок стал бытовой конфликт.

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