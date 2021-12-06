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Власти Узбекистана запретили TikTok Fest с популярным российским блогером Даней Милохиным

2:42:1912/6/2021
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По мнению руководства страны, такой фестиваль может негативно повлиять на сознание и мировоззрение узбекской молодежи.

Даня Милохин - один из популярнейших российских тиктокеров. Фото © Instagram / danya_milokhin

В Узбекистане власти наложили запрет на проведение мероприятия под названием TikTok Fest.

В фестивале должны были участвовать популярные блогеры из России, в том числе Даня Милохин, Егор Шип, Аня Покров, Артур Бабич. Как передает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", такое заявление сделали в Минкультуры Узбекистана.

Как заявили в  ведомстве, разрешения на подобные массовые события выдают в Министерстве внутренних дел страны, которое не дало санкции.

При этом Министерство культуры всецело поддержало запрет. В ведомстве считают, что подобные фестивали "противоречат менталитету узбекского народа и негативно влияют на нравственное воспитание молодежи".

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