Власти Узбекистана запретили TikTok Fest с популярным российским блогером Даней Милохиным

В Узбекистане власти наложили запрет на проведение мероприятия под названием TikTok Fest.
В фестивале должны были участвовать популярные блогеры из России, в том числе Даня Милохин, Егор Шип, Аня Покров, Артур Бабич. Как передает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", такое заявление сделали в Минкультуры Узбекистана.
Как заявили в ведомстве, разрешения на подобные массовые события выдают в Министерстве внутренних дел страны, которое не дало санкции.
При этом Министерство культуры всецело поддержало запрет. В ведомстве считают, что подобные фестивали "противоречат менталитету узбекского народа и негативно влияют на нравственное воспитание молодежи".