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В Бердске Honda CR-V протаранила автобус №7 с пассажирами на скользком перекрестке в вечерний час пик

3:20:1512/6/2021
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Водители и аварком причиной аварии назвали плохие дорожные условия - дорога не посыпана антигололедной смесью. А по-хорошему здесь нужно установить светофор.

«Хонда CR-V» в Бердске протаранил на скользкой дороге автобус. Фото: Сергей Болдырев/АвтоБердск

В Бердске вечером 6 декабря произошло ДТП на перекрестке улиц Боровой и Рогачева в Микрорайоне. Honda CR-V протаранила пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту №7.

«Хонда» ехала по главной дороге - по Боровой, а ПАЗ выезжал на перекресток с Рогачева в вечерний час пик, передает АвтоБердск.

Водитель муниципального ПАТП, чья машина получила удар в левый бок, причиной аварии назвал скользкую дорогу, которая не посыпана антигололедной смесью. Скользил по проезжей части и легковой автомобиль.

Дорожные условия учтут сотрудники ГИБДД, которые будут разбираться в обстоятельствах происшествия.

На безобразную дорогу обратил внимание и аварийный комиссар, первым прибывший на место ДТП. По его словам, этот перекресток очень насыщен транспортом, поэтому здесь необходим светофор.

В вечерней аварии в Микрорайоне никто не пострадал.

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