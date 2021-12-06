В Бердске Honda CR-V протаранила автобус №7 с пассажирами на скользком перекрестке в вечерний час пик

В Бердске вечером 6 декабря произошло ДТП на перекрестке улиц Боровой и Рогачева в Микрорайоне. Honda CR-V протаранила пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту №7.
«Хонда» ехала по главной дороге - по Боровой, а ПАЗ выезжал на перекресток с Рогачева в вечерний час пик, передает АвтоБердск.
Водитель муниципального ПАТП, чья машина получила удар в левый бок, причиной аварии назвал скользкую дорогу, которая не посыпана антигололедной смесью. Скользил по проезжей части и легковой автомобиль.
Дорожные условия учтут сотрудники ГИБДД, которые будут разбираться в обстоятельствах происшествия.
На безобразную дорогу обратил внимание и аварийный комиссар, первым прибывший на место ДТП. По его словам, этот перекресток очень насыщен транспортом, поэтому здесь необходим светофор.
В вечерней аварии в Микрорайоне никто не пострадал.