Приписки и доплату за "мертвых душ" обнаружили в школе художественной гимнастики Новосибирска

Полицейские возбудили уголовное дело в школе художественной гимнастики Новосибирска. Там обнаружили незаконное получение денег за фиктивных воспитанников, сообщили 6 декабря в региональном главке МВД.
Мошенничество заподозрили в государственном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике».
«Неустановленное лицо из числа тренерского состава» записывало в журнал учета групповых занятий ложные сведения ради получения доплаты за работу со спортсменами. При том, что эти мертвые души никогда не занимались в школе. Предположительный ущерб от приписок - около 360 тыс. рублей, передает Тайга.инфо.
В прокуратуру, которая провела проверку по жалобе, обратились родители воспитанников. Как оказалось в школе долго числились выпускники и гимнасты, прекратившие занятия.