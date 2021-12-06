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Приписки и доплату за "мертвых душ" обнаружили в школе художественной гимнастики Новосибирска

3:36:2912/6/2021
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Предположительный ущерб от приписок -  около 360 тыс. рублей. В прокуратуру, которая провела проверку по жалобе, обратились родители воспитанников.

гимнастика
В Новосибирске возбудили уголовное дело в школе художественной гимнастики. Фото: Рixabay.com

Полицейские возбудили уголовное дело в школе художественной гимнастики Новосибирска. Там обнаружили незаконное получение денег за фиктивных воспитанников, сообщили 6 декабря в региональном главке МВД.

Мошенничество заподозрили в государственном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике».

«Неустановленное лицо из числа тренерского состава» записывало в журнал учета групповых занятий ложные сведения ради получения доплаты за работу со спортсменами. При том, что эти мертвые души никогда не занимались в школе. Предположительный ущерб от приписок -  около 360 тыс. рублей, передает Тайга.инфо.

В прокуратуру, которая провела проверку по жалобе, обратились родители воспитанников. Как оказалось в школе долго числились выпускники и гимнасты, прекратившие занятия.

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Установят, кто незаконно получал деньги?

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