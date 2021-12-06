Рекорд по суточной смертности от коронавируса установила Новосибирская область 6 декабря

Новосибирская область обновила рекорд по суточной смертности от коронавируса - 18 человек скончались на 6 декабря. Об этом сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе.
Скончались девять мужчин в возрасте 81, 71, 88, 57, 80, 74, 79 лет, двое 78-летних мужчин, а также женщины, которым было 83, 96, 67, 88, 64, 82, 76, 72 и 75 лет. С начала пандемии в регионе умерли 3893 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 387 новых случаев ковида, а всего с начала пандемии заразились 85 101 человек, среди которых 9149 детей.
Выздоровели и выписаны 57 963 пациента, в том числе 52 за минувшие 24 часа.
В ковидных госпиталях региона сейчас лежат 4029 человек, в том числе 54 - дети. В реанимациях находятся 330 пациентов, 55 тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.