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Тренировки на беговой дорожке могут улучшить память при рассеянном склерозе

7:00:1312/6/2021,Фондом Кесслера
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Демонстрация эффективности недорогих, неинвазивных и широко доступных вмешательств поможет нам справиться с последствиями рассеянного склероза.

Упражнения должны быть в центре внимания исследований рассеянного склероза. Фото: Pixabay

Пилотное исследование, проведенное группой исследователей рассеянного склероза (РС), показало, что тренировки по ходьбе на беговой дорожке могут быть эффективным подходом к управлению изнурительными когнитивными эффектами болезни. Их статья под названием «Влияние упражнений на ходьбу на обучение, память и результаты нейровизуализации гиппокампа при РС: целевое пилотируемое рандомизированное контролируемое исследование» была опубликована в журнале Contemporary Clinical Trials.

В простое слепое рандомизированное контрольное исследование приняли участие 11 амбулаторных пациентов с ремиттирующим РС и продемонстрировали связанные с РС нарушения в обучении. Они были рандомизированы либо на 12-недельную тренировку по ходьбе на беговой дорожке под наблюдением ( группа вмешательства ), либо на 12-недельную тренировку с сопротивлением низкой интенсивности (контрольная группа). Все участники прошли нейропсихологические тесты обучения и памяти, а также нейровизуализацию гиппокампа до и после 12 недель тренировок, пишет medicalxpress.com.

Исследователи заметили улучшения в словесном обучении и памяти в группе вмешательства, а также сохранение объема гиппокампа. Было обнаружено незначительное влияние на функциональную связность. Эти результаты предоставляют исходные данные, подтверждающие концепцию использования тренировки на беговой дорожке для упражнений по ходьбе, в качестве возможного поведенческого подхода для управления пагубным воздействием РС на обучение и память.

По словам ведущего автора Брайана Сандроффа, доктора философии, старшего научного сотрудника Центра нейропсихологических и нейробиологических исследований при Фонде Кесслера, участники имели ранее существовавшие нарушения в обучении и памяти, что является важным фактором в дизайне исследования. «Это исследование является важным первым шагом в разработке вмешательства, нацеленного на конкретные когнитивные области, на которые влияет рассеянный склероз», - сказал д-р Сандрофф.

«Упражнения должны быть в центре внимания исследований рассеянного склероза», - добавил соавтор Джон ДеЛука, доктор философии, старший вице-президент по исследованиям и обучению в Kessler Foundation. «Демонстрация эффективности недорогих, неинвазивных и широко доступных вмешательств поможет нам справиться с последствиями рассеянного склероза, поддерживая людей, стремящихся сохранить свое участие дома, на работе и в своих сообществах. Чтобы продолжить наши выводы, необходимы более масштабные исследования изучить взаимосвязь между тренировками с упражнениями и функциональными и структурными изменениями в головном мозге, а также оптимальные протоколы для клинического применения».

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бегбеговая дорожкасклероз
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