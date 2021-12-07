Как убрать иней и наледь с лобовых стекол с помощью простых предметов домашнего обихода

Этой зимой водителям будет проще размораживать автомобили, поскольку им может потребоваться всего несколько предметов домашнего обихода, чтобы очистить лобовое стекло.
После уик-энда, когда шторм Арвен принес сильный ветер, проливной дождь и снег в некоторых частях Великобритании, некоторые водители готовятся к продолжению экстремальной погоды. Ожидается, что на этой неделе температура упадет, и миллионы водителей по всей Великобритании, вероятно, проснутся от обмороженных автомобилей.
Водителям настоятельно рекомендуется избегать использования кипящей воды, поскольку это может принести больше вреда, чем пользы, пишет express.co.uk.
Исследования показали, что каждый пятый водитель поливает лобовое стекло кипятком, чтобы удалить иней.
Хотя это обычная практика и вряд ли вызовет какие-либо проблемы в большинстве случаев, резкие перепады температуры - один из лучших способов превратить скол в трещину.
Лучше всего использовать скребок или раствор для удаления льда или, по крайней мере, избегать воздействия на обогрев лобового стекла на полной мощности. Вместо этого водители могут использовать следующие решения.
Раствор соленой водыСмешивая поваренную соль и воду, водители должны окунуть в смесь полотенце и оставить его на лобовом стекле на ночь.
Кроме того, утром водители могут смешать раствор соленой воды и протереть или распылить его на стекло с помощью распылителя для растений.
Однако при этом следует соблюдать осторожность, так как сильное нанесение может повредить стекло, а также избежать попадания раствора на любой металл.
Раствор уксусаВодители могут смешать воду и уксус в пульверизаторе и нанести его на лобовое стекло.
Смесь не растопит лед или иней, которые уже есть.
Однако это может предотвратить образование льда в первую очередь, если автомобилист опрыскивает лобовое стекло накануне вечером.
Лук репчатыйЛук воздействует на лобовое стекло так же, как уксус.
Считается, что молекулы сахара из корнеплодов разрушают иней, образующийся на окне.
Некоторые автомобилисты также используют картофель, чтобы очистить лобовое стекло от инея.
ВодкаЭто определенно будет самым дорогим способом очистки лобового стекла от мороза, но он должен работать.
Содержание алкоголя в водке означает, что из нее получается отличный антиобледенитель при низких температурах.