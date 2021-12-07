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Погода в Бердске 7 декабря 2021: когда закончится теплая погода и наступят резкие морозы, рассказываем

11:30:2212/6/2021
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Помимо христианского значения этот день знаменит среди народа первым снегом и зимними катаниями на санях.

Если на Екатерину Санницу теплая погода, туманно и слякоть на дорогах, значит, морозов не будет еще десять дней. Фото: Pixabay.com

Во вторник, 7 декабря, ожидается последний теплый день. Ожидается, что на следующий день наступит резкое снижение температур. С утра воздух прогреется до -3, -1 градуса. В Обед температура воздуха составит - 2, -5 градусов. Относительная влажность воздуха составит 88%. Атмосферное давление поднимется до 747 мм ртутного столба, а ветер подует западный до 4,5 м/с.

7 декабря отмечается Екатерина Санница – народно-христианский праздник, который отмечается верующими. В этот день почитают деяния и великую жертву святой мученицы Екатерины Александрийской. Помимо христианского значения этот день знаменит среди народа первым снегом и зимними катаниями на санях. Молодые девушки ворожат на будущего мужа, а детвора катается с горок на санках.

Приметы в праздник:

Если праздник выдался ясным, то зима будет холодной.

Если на Екатерину Санницу теплая погода, туманно и слякоть на дорогах, значит, морозов не будет еще десять дней.

На небе видно много маленьких звезд — к скорому снегопаду.

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традициипраздникипогода в бердскеприметы день Екатерины мученицы
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