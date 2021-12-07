Приманка для богатства: заговор с фасолью для привлечения денег в дом

Бобовые, а именно фасоль, являются огромным и неисчерпаемым источником жизненных сил, которые при соблюдении определенных условий можно использовать себе во благо. Энергия растения поможет развить свое дело, укрепить свои позиции в бизнесе и на рынке, а также привлечет в вашу жизнь неожиданную прибыль и достаток. Чаще всего семена фасоли используются именно для притока денег и богатства, для улучшения финансового благополучия личного и семейного, для привлечения удачи, укрепления здоровья и веры в себя и свои силы. Такой большой спектр действия сил растения говорит о том, что с большой вероятностью проведенный вами над фасолью ритуал завершится успешно и загаданное не заставит себя долго ждать, появившись в вашей жизни в скором времени.
В ритуалах с фасолью используются разные виды растения, поскольку определенный цвет по-разному влияет на результат магического вмешательства. Для денежных ритуалов лучше всего подойдет оранжевая или рябая, фиолетовая, коричневая и желтая фасоль. При желании ее можно комбинировать — на результат это не повлияет.
Заговор на привлечение денег с фасолью.
Для того, чтобы в вашем кошельке и доме всегда водились деньги, возьмите фасоль любого денежного цвета и положите ее в самый незаметный карман в кошельке. Закройте кошелек и, гладя его ладонью по стороне, ближней к фасоли, приговаривайте: «Фасоль силой жизни наливается, в мой кошель золотая монета возвращается. Как я фасолевый бочок глажу, так и деньги пришедшие уважу. Да будет так!»
После проведения ритуала не вынимайте фасоли из своего кошелька. Носите растение с собой около месяца, и по необходимости повторите заговор.