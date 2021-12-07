Насколько заразен Омикрон? Исследователи оценили риск повторного заражения

Согласно первому в истории исследованию воздействия штамма коронавируса, OMICRON представляет более высокий риск повторного заражения даже у пациентов с иммунитетом от предыдущих инфекций Covid.
Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний (NICD) в Южной Африке обнаружили, что новый вариант Covid обладает «существенной» способностью избегать иммунитета у людей, которые ранее болели COVID-19, пишет express.co.uk.
Пока многое неизвестно о новом варианте коронавируса, это исследование показывает, что Omicron представляет более высокий риск повторного заражения у тех, кто ранее боролся с болезнью.
Это исследование предполагает, что Омикрон может вызвать волну инфекции даже у людей с антителами.
Однако ученые не уверены, так ли это с иммунитетом к вакцинам, поскольку необходимы дополнительные исследования.
Исследователи заявили: «Остаются безотлагательные вопросы относительно того, способен ли Omicron также уклоняться от иммунитета, вызванного вакциной, и потенциальных последствий снижения иммунитета к инфекции для защиты от тяжелых заболеваний и смерти».
Они предупреждают, что эти данные имеют важное значение для общественного здравоохранения.
В исследовании приняли участие около 2,8 миллиона человек с положительным результатом на коронавирус.
Это исследование, в ходе которого было обнаружено 35 670 повторных инфекций, было проведено в Южной Африке. Исследователи собирают данные с марта.
Они определили, что у Омикрона риск повторного заражения в 2,4 раза выше, чем у первой волны коронавируса. Этот риск ниже в других вариантах, включая бета и дельта.
Эти результаты еще не прошли экспертную оценку и пока опубликованы в виде предпечатной версии.
Исследовательская группа добавила: «Мы находим доказательства значительного и постоянного увеличения риска повторного заражения, которое временно соответствует срокам появления варианта Омикрон в Южной Африке.
«Предполагается, что его преимущество выбора, по крайней мере, частично обусловлено повышенной способностью заражать ранее инфицированных людей.
«Ускользание иммунитета от предшествующей инфекции, независимо от того, может ли Омикрон также избежать иммунитета, полученного с помощью вакцины, имеет важные последствия для общественного здравоохранения во всем мире».
Какие симптомы у Омикрона?Точный список симптомов еще предстоит определить.
Однако южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой заметила этот вариант, сообщила, что у этого нового варианта «очень легкие симптомы».
Доктор Кутзи объяснил, что Омикрон, кажется, вызывает другие симптомы, помимо типичной потери вкуса и запаха и проблем с дыханием.
Она добавила, что двумя симптомами, которые она заметила, были сильная усталость и учащенное сердцебиение.
Эти симптомы отличаются от предыдущего варианта Дельта.
На данный момент новый вариант Covid заразил 42 человека в Великобритании.
Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что эти случаи были обнаружены в Ист-Мидлендсе, востоке Англии, Лондоне, Юго-Востоке и Северо-Западе.