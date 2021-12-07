Рождественский пост: десятый день поста отмечается 7 декабря 2021 года: что сегодня можно кушать и важные запреты дня

В православной христианской традиции 28 ноября наступил рождественский пост, который продлится шесть недель. А завершится он в самый счастливый христианский праздник - Рождество Христово.
Подготовка к Рождеству, которое ежегодно празднуется 7 января, завершается, если верующий приближается к священным тайнам исповеди, покаяния и причастия в конце шестинедельного поста.
7 декабря наступает десятый день длительного поста. Этот день выпадает на вторник в 2021 году, а это значит, что сегодня разрешена определенная пища. Сегодня можно есть горячие блюда, приготовленные на растительном масле. Однако стоит помнить, что мясо, яйца, молоко и рыба все еще запрещены.
Для того чтобы порадовать себя необычными блюдами в этот день, можно использовать следующие продукты:
- Постный хлеб.
- Орехи и свежие сухофрукты.
- Овощи и зелень, такие как картофель, горох и чеснок.
- Грибной суп.
- Фасоль, приготовленная на медленном огне, с картофелем, чесноком и приправами.
- Бобалки (маленькое печенье в сочетании с квашеной капустой или маком с медом).
- Мед.
Однако, все также существуют определенные запреты, переступать которые не следует, если хотите выдержать пост в полном смирении.
Цель поста - "очистить" дух и тело, что достигается не только воздержанием от жирной пищи, но и от плохих мыслей, слов и поступков. Поэтому, следует тщательно следить за собой в этот период, стараться не говорить плохих слов, не совершать злых поступков. Стараться помогать нуждающимся и посещать храм.