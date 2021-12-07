Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Катерина Санница: как незамужние девушки гадали с помощью вишневой ветки 7 декабря на суженого и зачем катали каравай вокруг вещицы понравившегося парня

1:00:3112/7/2021,София Мальцева
0

Наши предки прекрасного пола в этот день гадали на женихов.

Чья ветка расцветала первой – та девушка и могла выйти первой замуж. Фото: Pixabay.com

7 декабря отмечается память святой Екатерины Александрийской в православной церкви. В народе этот день называется Катерина Санница, поскольку открывается санный сезон. Люди начинают ездить на санях, а дети скатываться с горок.

Святая Екатерина Александрийская - канонизированная святая, которая, согласно христианской традиции, приняла мученическую смерть около 305 года в Александрии, в Египте.

По церковной традиции известно, что она была благородного происхождения, возможно, принцесса. Как представительница знати, она также была образованной и очень образованной. Примерно в возрасте четырнадцати лет она пережила трогательное видение Марии и младенца Иисуса и решила стать христианкой.

Когда святой исполнилось 18 лет, то она стала считаться первой красавицей в городе, и много знатных мужчин приходили к ней свататься. Однако она твердо решила посвятить себя служению Господу. Однажды ее позвал к себе правитель, прославившийся своими гонениями христиан Макимиан, он попросил ее руки, но девушка ему отказала. Тогда он разозлился и решил доказать ей, что язычество правильнее христианства. Правитель созвал пятьдесят ораторов и философов, чтобы переубедить ее. Но у них ничего не вышло.

Не в силах победить ее риторически или запугать, чтобы она отказалась от своей веры, император приказал подвергнуть ее пыткам и заключить в тюрьму. В итоге святую казнили.

Наши предки прекрасного пола в этот день гадали на женихов. Для этого высаживали молодую веточку вишни дома: если она расцветала до Рождества, значит скоро девушка выйдет замуж. Также ветви ставили в воду. Чья ветка расцветала первой – та девушка и могла выйти первой замуж.

Также было принято печь каравай круглой формы, а затем катать его по полотенцу, украшенному вышивкой, которое также называется “убрусом”. С одного конца клали вещь любимого, а с другого – ржаной колос. Затем читали заговор.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиприметы день Екатерины Санницы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Совершаете ритуалы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Катерина Санница: как незамужние девушки гадали с помощью вишневой ветки 7 декабря на суженого и зачем катали каравай вокруг вещицы понравившегося парня
1:00:31 12/7/2021
Катерина Санница: как незамужние девушки гадали с помощью вишневой ветки 7 декабря на суженого и зачем катали каравай вокруг вещицы понравившегося парня
Рождественский пост: десятый день поста отмечается 7 декабря 2021 года: что сегодня можно кушать и важные запреты дня
12:30:26 12/7/2021
Рождественский пост: десятый день поста отмечается 7 декабря 2021 года: что сегодня можно кушать и важные запреты дня
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2021 в России и мире
12:20:02 12/7/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2021 в России и мире
Юморные поздравления в картинках и открытках в День собутыльника для верных друзей 7 декабря
12:15:45 12/7/2021
Юморные поздравления в картинках и открытках в День собутыльника для верных друзей 7 декабря
10 день Рождественского поста: волшебные поздравления и открытки для родных и близких
11:45:34 12/6/2021
10 день Рождественского поста: волшебные поздравления и открытки для родных и близких
БердскПогода в Бердске 7 декабря 2021: когда закончится теплая погода и наступят резкие морозы, рассказываем
11:30:22 12/6/2021
Погода в Бердске 7 декабря 2021: когда закончится теплая погода и наступят резкие морозы, рассказываем
Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:40 12/6/2021
Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Мягкие пожелания засоням в День любителей поспать 7 декабря
11:15:20 12/6/2021
Мягкие пожелания засоням в День любителей поспать 7 декабря
Комета Леонарда в декабре 2021: ярко-зеленый ледяной шар минует Землю впервые за 70 000 лет
11:00:33 12/6/2021
Комета Леонарда в декабре 2021: ярко-зеленый ледяной шар минует Землю впервые за 70 000 лет
24 декабря – Сочельник: как правильно подготовиться к Рождеству. Традиции католического сочельника
10:00:41 12/6/2021
24 декабря – Сочельник: как правильно подготовиться к Рождеству. Традиции католического сочельника