Катерина Санница: как незамужние девушки гадали с помощью вишневой ветки 7 декабря на суженого и зачем катали каравай вокруг вещицы понравившегося парня

7 декабря отмечается память святой Екатерины Александрийской в православной церкви. В народе этот день называется Катерина Санница, поскольку открывается санный сезон. Люди начинают ездить на санях, а дети скатываться с горок.
Святая Екатерина Александрийская - канонизированная святая, которая, согласно христианской традиции, приняла мученическую смерть около 305 года в Александрии, в Египте.
По церковной традиции известно, что она была благородного происхождения, возможно, принцесса. Как представительница знати, она также была образованной и очень образованной. Примерно в возрасте четырнадцати лет она пережила трогательное видение Марии и младенца Иисуса и решила стать христианкой.
Когда святой исполнилось 18 лет, то она стала считаться первой красавицей в городе, и много знатных мужчин приходили к ней свататься. Однако она твердо решила посвятить себя служению Господу. Однажды ее позвал к себе правитель, прославившийся своими гонениями христиан Макимиан, он попросил ее руки, но девушка ему отказала. Тогда он разозлился и решил доказать ей, что язычество правильнее христианства. Правитель созвал пятьдесят ораторов и философов, чтобы переубедить ее. Но у них ничего не вышло.
Не в силах победить ее риторически или запугать, чтобы она отказалась от своей веры, император приказал подвергнуть ее пыткам и заключить в тюрьму. В итоге святую казнили.
Наши предки прекрасного пола в этот день гадали на женихов. Для этого высаживали молодую веточку вишни дома: если она расцветала до Рождества, значит скоро девушка выйдет замуж. Также ветви ставили в воду. Чья ветка расцветала первой – та девушка и могла выйти первой замуж.
Также было принято печь каравай круглой формы, а затем катать его по полотенцу, украшенному вышивкой, которое также называется “убрусом”. С одного конца клали вещь любимого, а с другого – ржаной колос. Затем читали заговор.