Зимой в машине нужно держать этот комплект предметов и вещей на случай экстренной ситуации

Этой зимой водителям настоятельно рекомендуется держать в автомобиле аварийный комплект, так как более холодная погода может привести к более опасным условиям вождения.
По прогнозам Метеорологического бюро, сегодня утром температура снизится, а в некоторых районах температура приблизится к точке замерзания. За последнюю неделю миллионы водителей пострадали от зимней погоды, особенно в связи с распространением Storm Arwen.
Шторм вызвал длительные перебои в подаче электроэнергии в некоторых частях страны и принес сильный ветер, проливной дождь и снег на большую часть Великобритании, пишет express.co.uk.
Поскольку ожидается, что в выходные и на следующей неделе температура будет оставаться низкой, автомобилистам рекомендуется держать в машине сумку с предметами первой необходимости, чтобы подготовиться к дальнейшим холодам. Более низкие температуры могут привести к более обледенению дорог и, следовательно, к увеличению риска дорожно-транспортных происшествий.
В случае поломки водителям рекомендуется держать под рукой набор вещей, чтобы помочь исправить ситуацию.
Автомобильный комплект для экстренной помощи рекомендуется использовать в любое время года, хотя он может быть наиболее эффективным зимой.
ОдеждаБотинки или резиновые сапоги будут полезны, когда дело доходит до первого пути, когда этой зимой возможны снегопады и наводнения.
Куртка повышенной видимости также необходима, если водителю или пассажиру необходимо покинуть машину по той или иной причине.
Такие вещи, как одеяло и теплая куртка, будут ключевыми, если водитель сломается.
Перед отъездомСнежное снаряжение может пригодиться в поездке, особенно важно наличие антиобледенителя и скребка для лобового стекла.
Как и в случае с любым другим автомобилем, в наличии должна быть аптечка, содержащая основные медицинские принадлежности, а также мощный фонарик.
Если это долгая поездка, водители могут взять с собой закуски, воду, зарядное устройство для телефона и аккумулятор на тот случай, если возникнут длительные задержки или они окажутся в затруднительном положении.
Основы поломкиЕсли погода резко изменится, водителям не рекомендуется покидать свой дом, если в этом нет необходимости.
В этом случае водителям следует подумать о том, чтобы взять с собой знак аварийной остановки, который следует держать в автомобилях круглый год.
Буксировочные тросы и соединительные кабели также будут полезным дополнением к аварийному комплекту, хотя есть надежда, что они не понадобятся.
Дэн Гик, управляющий директор Scrap Car Comparison , прокомментировал, что автомобилистам необходимо быть в безопасности при вождении этой зимой.
Он сказал: «Что касается погоды, как мы все знаем, Великобритания довольно непредсказуема, поэтому вы часто будете видеть смесь снега, тумана, мокрого снега, льда и наводнения - иногда все за одну поездку!
«Снег - это большое развлечение, когда у вас есть горка и сани, но когда дело доходит до езды по нему, в нем не только не хватает веселья, но и потенциально довольно опасно.
«Когда дороги покрываются снегом, разметку становится труднее идентифицировать, сцепление ухудшается, а текстура может измениться с проторенной снежной каши на лед, что становится еще более опасным, особенно если она спрятана под снегом».