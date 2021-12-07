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Радоница-2022: точная дата Вселенской родительской субботы. Особенности поминовения

8:15:0012/6/2021
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Радоница является светлым праздников, в который принято поминать усопших и посещать кладбища.

В Радоницу принято поминать усопших. Фото: Pexels.com
В Радоницу принято поминать усопших. Фото: Pexels.com

Испокон веков Радоница считалась светлым праздником, в который принято относиться к душам усопших с великим уважением, почитать и поминать их, молиться об их благополучии в загробном мире. В этот день у православных христиан принято посещать кладбища и специальные службы в храме, ставить свечи за усопших близких людей наряду с исходящей из души и сердца молитвой. В 2022 году Радоницу будут отмечать 3 мая, сразу после прошествия светлой Пасхальной недели.

Сама Радоница как праздник появилась еще во времена язычества и плотно укрепилась там своими корнями. Христианские мотивы она приобрела благодаря тому, что целую неделю после Пасхи людям нельзя упоминать всуе своих умерших родственников, а также поминать их. Все семь дней пасхальной недели необходимо радоваться и почитать Иисуса Христа, а лишь на восьмой день - почивших и ушедших в мир иной родственников.

В день Радоницы православным верующим необходимо обязательно посетить храм, в котором на 8 день после Пасхи совершаются заупокойные литургии, вечерние богослужения, заканчивающиеся панихидой с пасхальными песнопениями. Важно поставить свечку за упокой души умершего родственника, подать о нем записку. Только после совершения молитвы можно посетить кладбище, помянуть усопших родственников и близких, убрать и привести в порядок места их захоронения.

Ни в коем случае в Радоницу нельзя употреблять спиртные напитки, поскольку этот праздник священный и не терпит неясности ума. Кроме того, алкоголь нельзя приносить на кладбище и поминать им усопшего, так как его негативное влияние может ввести в скорбь душу покойного.

Излишняя эмоциональность и слезные речи также не приветствуются, ведь Радоница образована от слова «радость» — в ней есть место только мольбе о благополучии покойного. Вместо этого проведите вечер в тихой семейной обстановке, вспомните все хорошее, что совершил ваш родной человек при жизни и еще раз почтите его память. Скандалам, шуму и конфликтам в этот священный день в доме не должно быть места.

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