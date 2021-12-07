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День Андрея Первозванного отмечается 13 декабря: как выглядел апостол, история его жизни

9:15:2712/6/2021
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Андрей Первозванный являлся первым апостолом Иисуса Христа. Он отказался от мирских благ, чтобы служить Господу Богу и Его Сыну.

Андрей Первозванный являлся одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Фото: Pravmir.ru
Андрей Первозванный являлся одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Фото: Pravmir.ru

13 декабря православные верующие чтят память Андрея Первозванного, являющегося одни из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Во все времена святой почитался с особенной торжественностью. В его честь во времена Петра I Великого даже была создана награда, выдаваемая служителям государства Российского, а также был назван флаг, под которым долгие годы ходили российские моряки.

Сам апостол Андрей Первозванный родился в Вифсаиде Галилейской, но жил совместно с братом в Капернауме, где занимался рыболовством. С самого детства он отличался своим стремлением обращаться к Богу. Он проводил много часов в молитве и даже отказался от женитьбы, чтобы посвятить себя служению Господу. В следствие своего стремления в скором времени Андрей Первозванный попал в ученики к Иоанну Крестителю, который и отправил его служить Иисусу Христу.

Андрей Первозванный стал первым апостолом и проделал вместе с Иисусом долгий трехлетний путь. После того как апостолам явился Святой дух, они разделили меж собой территории, по которым должен был пройтись каждый из них и рассказать о существовании сына божьего. В результате разделения Андрею досталась территория от Малой Азии до Киева, то есть восточная территория. Он проделал этот долгий и длинный путь, посвятив каждого встречного в историю Христа.

Закончилась жизнь апостола мучительно, ведь его, как и его учителя Иисуса Христа распяли на кресте. Разница была лишь в том, что крест Андрея Первозванного был X-образным, поскольку он считал, что не заслуживает такой же кончины, как его учитель и Божий сын. Вследствие этого случая X-образные кресты стали называть Андреевскими. Бытует поверье, что в день кончины апостола с небес бил пронзительный свет, на который абсолютно нельзя было смотреть. Никто не мог увидеть, что происходило в границах этого света, поэтому до сегодняшнего момента происходящее остается тайной.

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