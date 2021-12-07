Постковидная паросмия: что это такое и как долго может длиться?

«Длинный ковид», загадочное состояние, при котором кто-то ощущает симптомы коронавируса спустя долгое время после выздоровления, серьезно изменило жизни двух женщин.
Наталья Кано из Нью-Джерси заразилась коронавирусом в январе 2021 года во время работы в продуктовом магазине, и это полностью изменило ее чувство вкуса и запаха.
Через несколько недель после выздоровления она заметила, что вещи, которые раньше имели приятный вкус, стали иметь привкус «мусора», «бензина» или «плесени» - состояние, называемое паросмией.
Еда стала для Натальи настолько отвратительной, что она сказала, что у нее развилось расстройство пищевого поведения, и ее рвало каждый раз, когда она пыталась есть.
Теперь, спустя более чем 10 месяцев после того, как у нее был COVID-19, она сказала, что все еще страдает от этого заболевания и не знает, выздоровеет ли оно когда-нибудь.
Она заплакала, когда рассказала об этом в TikTok, и видео быстро стало вирусным - за несколько дней набрало миллионы просмотров, пишет dailymail.co.uk.
24-летняя Катрина Хейдон из Вашингтона, округ Колумбия, говорит, что у нее проблемы с принятием душа и чисткой зубов из-за паросмии.
Две женщины, которые борются с симптомами длительного коронавируса, рассказали о том, как это заболевание полностью изменило их жизнь: одна из них показала, что из-за этого вся еда имеет привкус "сточных вод и мусора'', а другая говорит, что не может принять душ, потому что вода для нее пахнет «гниющим мясом».
20-летняя Наталья Кано из Мендхэма, штат Нью-Джерси , заразилась коронавирусом в январе 2021 года, когда работала в продуктовом магазине, и, по ее словам, это полностью изменило ее чувство вкуса и запаха.
Через несколько недель после выздоровления она заметила, что вещи, которые раньше были приятными на вкус, стали иметь привкус «мусора и сточных вод», «бензина» или «плесени», что свидетельствует о том, что у него развилось состояние, называемое паросмией.
Еда стала для Кано настолько отвратительной, что она сказала, что у нее развилось расстройство пищевого поведения, и ее рвало каждый раз, когда она пыталась поесть.
В Вашингтоне, округ Колумбия, 24-летняя Катрина Хейдон также борется с подобными симптомами после того, как она заразилась Ковидом в июне.
Сначала у Хейдона была аносмия - когда человек теряет чувство вкуса и обоняния, - затем у него развилась паросмия, как и у Кано.
Жизнь обеих женщин изменилась из-за паросмии: у Кано развилось расстройство пищевого поведения, а Хейдон сказала, что теперь у нее проблемы с выполнением некоторых повседневных задач, таких как принятие душа и чистка зубов.
Кано все еще борется с паросмией более десяти месяцев после выздоровления.
Она сказала, что все еще страдает от этого состояния, и она не знает, поправится ли оно когда-нибудь.
Она заплакала, когда рассказала об этом в TikTok , и видео быстро стало вирусным, набрав миллионы просмотров за считанные дни.
«Не думаю, что кто-то понимает, насколько это влияет на вашу повседневную жизнь. Дело не только в том, что у еды неприятный вкус, я имею в виду, дело в том, что это, чувак, мусор, это сточные воды », - сказала она в видео.
«Это бензин. Это аммиак. Это горько. Это плесень. Представьте, что все ваши любимые блюда на вкус были такими же, как и ваши нелюбимые. Это еще один шаг вперед. Это мусор и сточные воды.
«Представьте себе худший запах, который вы когда-либо слышали в своей жизни, и это все, но все. Это все ».
В клипе Наталья прочитала из Healthline статью об этом заболевании , в которой говорилось, что 50 процентов людей, страдающих паросмией, заявили, что состояние улучшилось в течение трех месяцев.
«Это может длиться от девяти дней до шести месяцев. Мне 10 месяц, - сказала она.
Согласно веб-сайту, «паросмия заставляет вещи, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, казаться, что они имеют сильный неприятный запах.
«Люди, у которых он есть, могут уловить запах, который присутствует, но запах кажется им« неправильным ». Например, приятный запах свежеиспеченного хлеба может пахнуть подавляющим и гнилым, а не нежным и сладким ».
Наталья рассказала в видео, что ходила ко многим врачам и делала много анализов, но не нашла решения.
«Это так сильно повлияло на меня, что у меня развился гастрит, при котором каждый раз, когда меня рвало, я ничего не могла съесть в течение очень долгого времени», - продолжила она.
«Теперь я могу, конечно, но у меня тяжелая ЭД, потому что дело не в том, что все неприятно на вкус, это похоже на сточные воды.
«Прошло 10 месяцев, и <один> врач сказал мне, что, если оно не улучшится в течение года, есть шанс, что я никогда не получу его обратно. У меня осталось два месяца, и это никуда не делось.
«Из опрошенных 10% людей, переболевших COVID, сообщили о наличии этого заболевания. Нет исследований, нет лекарства. Есть только надежда. Я задыхаюсь от каждого приема пищи.
Это обычная тенденция среди многих людей, которые страдают от «длительного коронавируса», состояния, при котором люди все еще страдают от симптомов вируса в течение нескольких месяцев после выздоровления.
Это состояние озадачило экспертов, и многие не могут точно определить, как и почему оно появляется.
Доктор Ноа Гринспен, специалист по лечению легких, который управляет длинной клиникой Covid в Нью-Йорке, сказал DailyMail.com в июне. что это заболевание обычно встречается у молодых, здоровых женщин, которые страдают легкими случаями Covid.
Он сказал, что от одной трети до двух третей людей, выживших после вируса, заболеют этим заболеванием.
В наиболее серьезных случаях некоторые сообщали о серьезных психологических и неврологических проблемах, возникающих в результате длительного Covid.
Поскольку это состояние имеет широкий спектр симптомов, и никто не может указать точную причину его возникновения, эффективных методов лечения также не так много.
Некоторые эксперты считают, что это постоянный иммунный ответ на вирус, и иммунная система человека все еще может реагировать на вирус, которого больше нет, вызывая симптомы.
В прошлом месяце исследовательская группа из Калифорнии опубликовала результаты , согласно которым Covid может инфицировать нейроны человека - клетки, которые иммунная система не атакует, - и длительные эффекты этого могут вызывать многие симптомы, связанные с когнитивными проблемами.
Доктор Сэм Плэже, профессор неврологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сказал DailyMail.com в октябре, что, по его мнению, эти симптомы могут быть связаны с воспалением мозга, вызванным Covid.
Команда Pleasure исследовала более серьезные психиатрические случаи длительного Covid, такие как подростки, страдающие бредом, сильной тревогой и проблемами с вниманием, настолько серьезными, что это влияло на их способность выполнять школьную работу.
Covid может вызывать воспаление по всему телу, а воспалительные процессы в определенных частях мозга могут вызывать неврологические проблемы, такие как аносмия, паросмия, мозговой туман и многое другое.
В другом видео Наталья рассказала зрителям о разных продуктах питания и о том, какие они ей нравятся. Она сказала, что старается съедать два протеиновых батончика в день, потому что «иногда это единственное, что ей удается съесть».
«Это не много укусов, но много белка, поэтому я заставляю себя есть его», - сказала она.
Она объяснила, что некоторые случайные продукты по-прежнему имеют нормальный вкус, например, ледяной чай Аризоны, латте с чаем, бутерброды со свининой, клубничный йогурт, большинство молочных продуктов, Dr.Pepper и конфеты.
«В общем, сладкие на вкус вещи менее ужасны для меня, все же не фантастические, но я не задыхаюсь», - объяснила она.
«Ничего не имеет смысла, это совершенно произвольно. Буквально нет никаких правил ».
Она описала зубную пасту как горькую и кислую и сказала, что даже вода неприятна на вкус.
В интервью Buzzfeed Наталья объяснила, что на самом деле у нее развилась паросмия через несколько недель после того, как она уже вылечилась от COVID. И она была не единственной.
Многие люди заполнили раздел комментариев к ее видео, чтобы поделиться своим собственным опытом, и она обнаружила, что многие другие имеют дело с тем же самым.
«Это была действительно распространенная тема, что у нас появились действительно сильные симптомы паросмии через месяц или два месяца после того, как мы впервые заразились COVID», - сказала она изданию.
«Я понятия не имел, что <паросмия> является симптомом после COVID, пока не получил его».
Она сказала журналу, что будет говорить со своим врачом о повторной транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС) в следующие несколько недель, которая обычно является неинвазивной терапией, используемой для лечения депрессии, но, как было показано, действительно помогает людям с паросмией.
По данным Buzzfeed, люди, прошедшие терапию, на 80% восстанавливают свой вкус.
В заключительном видео она заключила: «Мое исходное видео оказалось очень хорошо. Я не только создал, но и нашел сообщество людей, у которых был точно такой же опыт ».
Хейдон сказала Fox News, что симптомы паросмии у нее появились в сентябре и с тех пор остаются.
Спустя несколько месяцев она говорит, что некоторые продукты для нее ужасны на вкус и запах - и даже некоторые простые повседневные дела, такие как принятие душа и чистка зубов, могут стать проблемой.
«Раньше я принимал душ чаще, чем два раза в день, но не реже двух раз в день, и мне было очень-очень трудно заставить себя принимать душ один раз в день. Это так сложно », - сказала она Fox News.
Хейдон сказала, что ей трудно справляться с запахом жара, из-за которого трудно справиться с душем и другими горячими вещами.
«То же самое и с чисткой зубов», - сказала она.
«Это действительно очень сложно, потому что даже зубные пасты без мяты вызывают физическую реакцию, потому что они просто ужасно пахнут и имеют неприятный вкус».
Некоторые продукты также имеют для женщины невыносимый запах.
«Несладкие продукты пахнут гниющими сточными водами. Горячая вода пахнет гниющим мясом », - сказал Хейдон Fox News.
Она также сказала, что некоторые сладости или товары повседневного спроса имеют такой вкус, как если бы она распыляла духи в рот.