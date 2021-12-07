Пять вещей, которые никогда говорить, когда кто-то умирает: эксперт по скорби рассказал, как не усугубить ситуацию

Эксперт по скорби в Sue Ryder рассказала, как лучше всего поддержать скорбящего любимого человека
Сказал, что попытка "исправить" проблему с помощью определенных фраз может усугубить ситуацию.
Религия - это сложно, потому что, даже если человек верит, он может рассердиться.
Сравнение их опыта с чужим может заставить их почувствовать себя неадекватными.
Утешить скорбящего - огромная трудная задача для их близких, которые часто не могут подобрать правильные слова, пишет dailymail.co.uk
Теперь эксперт по горю обнаружил фразы, которые могут оказаться бесполезными и даже усугубить положение человека, потерявшего близкого, заставив его отстраниться.
В ознаменование Недели осведомленности о скорби Бьянка Нойманн, руководитель службы скорой утраты в Sue Ryder, национальной благотворительной организации по борьбе с тяжелой утратой, рассказала, почему утверждение о том, что любимый человек находится в состоянии покоя, бесполезно, потому что это отражает ваше мнение, которое они могут не разделять.
И она предостерегает от того, чтобы вообще ничего не говорить, потому что вы чувствуете себя неловко, говоря, что человеку, потерявшему близких, нужно признать свою потерю.
«Когда кто-то умирает, бывает трудно понять, что сказать близким людям», - сказала она. Несмотря на то, что опыт каждого человека, потерявшего близких, будет разным, эти советы дадут вам рекомендации о том, что нельзя говорить, когда кто-то скорбит, а также идеи о том, как помочь им почувствовать, что их слышат и поддерживают.
Пять вещей, которые вам следует избегать, говоря о скорбящих, а также фразы, которые могут быть полезны
Не говорите: «Вы, должно быть, чувствуете ...»
Не делайте предположений о том, что они чувствуют - возможно, вы пережили потерю в прошлом и считаете, что понимаете, что кто-то переживает, но каждый переживает горе по-разному, включая чувства шока, печали, боли, гнева, вины, беспокойства и т. Д. и онемение.
Поэтому дайте человеку, потерявшему близкого, возможность рассказать вам, что он чувствует, и избегайте таких слов, как «Вы, должно быть, чувствуете…» или «Я точно знаю, что вы чувствуете».
Точно так же иногда кажется, что люди справляются со смертью любимого человека, хотя на самом деле они борются, поэтому продолжайте проверять это регулярно.
Не говори: по крайней мере, у них была долгая жизнь
Не пытайтесь что-то исправить - может возникнуть соблазн попытаться помочь скорбящему почувствовать себя лучше.
Вот почему, если кто-то умер после продолжительной болезни, люди могут сказать что-то вроде: «Это было к лучшему» или «Она сейчас в мире». Когда кто-то умирает в старости, они могут сказать: «По крайней мере, он прожил долгую жизнь», но подобные утверждения не всегда помогают.
Человек, потерявший близкого, может не чувствовать то же самое или находить это утешительным, что ведет к дальнейшей изоляции.
Не говори: «Ты вылечишься»
Не говорите им, что они «выздоровеют», «пойдут дальше» или «преодолеют это». Когда кто-то впервые потеряет близких, он не сможет представить себе будущее без умершего человека. Они могут беспокоиться о том, что их воспоминания исчезают, и их очень расстраивает идея «двигаться дальше» или «преодолеть это». Люди часто говорят: «Время - целитель», но тяжелая утрата - это больше, чем просто исцеление, она включает в себя поиск личных способов жить с горем.
Не говори: сколько времени понадобится, чтобы горевать
Не создавайте ожиданий относительно того, как долго продлится горе. Большинство людей находят способы справиться со своим горем и со временем почувствовать себя лучше.
Но установка конкретных сроков - например, сказав что-то вроде: «Моему дяде потребовалось два года, чтобы выздороветь после смерти моей тети» - может заставить их почувствовать, что они терпят неудачу, если дела не улучшаются.
В то время как на самом деле процесс скорби у всех разный и может длиться годами, поэтому вместо этого убедитесь, что они знают, что вы будете рядом, чтобы получить поддержку, независимо от того, сколько времени это займет.
Не говори: теперь они в лучшем месте
Будьте осторожны, говоря о религиозных идеях. После того, как кто-то умирает, люди иногда говорят что-то вроде: «Теперь он в лучшем месте» или «Такова была воля Бога».
Но человек, понесший тяжелую утрату, может не верить в Бога или не соглашаться. Если они действительно верят, они могут даже почувствовать, что Бог взял их любимого человека, и рассердиться.
Когда дело доходит до религии, руководствуйтесь тем, что говорит скорбящий человек, и упоминайте об этом только в том случае, если это кажется уместным.