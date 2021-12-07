Комета Леонарда в декабре 2021: ярко-зеленый ледяной шар минует Землю впервые за 70 000 лет

Недавно обнаруженная комета Леонарда должна осветить небо в конце этого месяца. Ярко-зеленый ледяной шар пройдет мимо Земли впервые за 70 000 лет. Это будет видно в бинокль в темных местах, а также в телескоп. Объект, занесенный в каталог C/2021 AI, был обнаружен астрономом 3 января.
Недавно обнаруженная комета Леонарда должна осветить небо в этом месяце, поскольку она впервые за 70 000 лет проходит мимо ЗемлиЕго можно будет увидеть на предрассветном небе в Северном полушарии в телескоп или в бинокль в местах с темным небом, поскольку в декабре его яркость увеличится.
Позже в этом месяце, возможно, даже удастся ненадолго заметить ярко-зеленый ледяной шар вечером вскоре после захода солнца, говорят астрономы, сообщает dailymail.co.uk.
У кометы зеленый хвост, потому что ее ледяная скальная внутренность нагревается по мере приближения к солнцу, сначала испуская синюю пыль, затем желтую или белую и, наконец, зеленую.
Когда она становится бирюзового цвета, это означает, что комета теплая, содержит много цианида и двухатомного углерода, и вероятность ее распада максимальна.
К сожалению для наблюдателей за небом в Великобритании, может быть труднее увидеть Леонарда во время его максимального сближения из-за его низкого положения на юго-восточном горизонте до сумерек.
Британцам лучше выглядеть рано утром в районе 04:00 по Гринвичу до 10 декабря.
Люди в Северной Америке и Южном полушарии получат лучший вид 14 декабря, комета, возможно, будет видна над горизонтом после захода солнца.
Возможно, даже появится шанс увидеть Леонарда в Рождество на юго-западном горизонте после захода солнца, в зависимости от того, где вы находитесь в мире.
Комета, которая, как ожидается, станет самой яркой в 2021 году, даже имеет свой собственный аккаунт в Твиттере, поэтому звездочеты могут быть в курсе того, где она находится.
Он был обнаружен астрономом Грегори Джей Леонардом 3 января в инфракрасной обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне и внесен в каталог как C / 2021 AI.
С момента своего открытия комета приближалась как к Солнцу, так и к Земле, но была очень тусклым объектом.
Большинство комет остаются слишком тусклыми, чтобы их можно было уловить с помощью любительских телескопов, но на короткое время в декабре комета Леонарда должна осветить ночное небо.
Он должен быть ближе всего к Земле и наиболее ярким будет 12 декабря, когда он будет находиться на расстоянии около 21 миллиона миль (35 миллионов км) от Земли.
Когда она была впервые обнаружена, комета была «чрезвычайно тусклой», объект величиной 16, примерно в 160 000 раз тусклее самых слабых звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом.
Однако его визуальная величина может достигать четырех или пяти при максимальной яркости, чего достаточно, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, хотя он будет очень близко к горизонту, как NEOWISE в 2020 году.
Комета имеет гиперболическую орбиту, что означает, что как только она пройдет мимо Солнца, она будет выброшена за пределы Солнечной системы и больше никогда не будет видна с Земли.
Она не всегда выходила за пределы Солнечной системы - до этого полета вокруг Солнца у кометы был период обращения около 70 000 лет.
Леонард, вероятно, провел около 35000 лет, прибывая с расстояния примерно в 323 миллиарда миль (520 миллиардов км) и, возможно, в последний раз посетил внутреннюю часть Солнечной системы около 70 тысяч лет назад.
Быть более старой кометой, которая раньше ощущала влияние солнца, - хорошая новость для наблюдателей за небом, надеющихся увидеть ледяной шар во всей его красе с хвостом.
Комета, никогда раньше не проходившая мимо Солнца, - созданная в облаке Оорта на краю Солнечной системы - покрыта летучими веществами, включая углекислый газ, азот и окись углерода, которые испаряются по мере приближения к Солнцу.
Это вызывает очень яркий период, но он замедляется, а затем почти исчезает по мере приближения к Земле и Солнцу, что делает его маловероятным, видимым невооруженным глазом.
Однако комета Леонарда, которая раньше видела Солнце, потеряла часть изменчивости и, скорее всего, сможет сохранить свою яркость по мере приближения.
Леонард также является быстро движущейся кометой - движется со скоростью 254,399 км в час относительно Земли, то есть 70,6 км в секунду.
Комета, вероятно, будет потеряна из виду после Рождества, достигнув ближайшей точки к Солнцу 3 января на расстоянии 57,2 миллиона миль (92 миллиона км).
Как только он обернется вокруг нашей звезды, он будет выброшен из Солнечной системы на слегка гиперболическую орбиту, и больше ее никогда не увидят.
В прошлом году долгопериодическая комета NEOWISE была видна в ночном небе над большей частью мира, включая длинный чистый хвост, что сделало ее одной из самых ярких комет невооруженным глазом за многие годы.
Объяснение: разница между астероидом, метеоритом и другими космическими камнями.
Астероид большой кусок скалы , оставшийся от столкновений или ранней Солнечной системы. Большинство из них расположено между Марсом и Юпитером в Главном поясе.
Кометы скала покрытая льдом, метаном и другими соединениями. Их орбиты уводят их намного дальше от Солнечной системы.
Метеором является то , что астрономы называют вспышку света в атмосфере , когда мусор сгорает.
Сам этот мусор известен как метеороид . Большинство из них настолько малы, что испаряются в атмосфере.
Если какой-либо из этих метеороидов добирается до Земли, его называют метеоритом .
Метеоры, метеороиды и метеориты обычно происходят от астероидов и комет.
Например, если Земля проходит через хвост кометы, большая часть обломков сгорает в атмосфере, образуя метеорный дождь.