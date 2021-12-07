7 декабря – день мученика Меркурия Смоленского: что известно о самом загадочном православном святом

Священномученик Меркурий Смоленский с детства воспитывался в православии, а также служил в смоленском войске. При этом он строго постился, был аскетом и каждую ночь он втайне от всех пел благодарственные хваления Господу.
В 1239 году татаро-монголы подобрались к Смоленску, остановившись недалеко от него, на Долгомосьте. Город оказался под угрозой разорения. Услышав, что приблизились, которые успели разорить Божии храмы, святой Меркурий очень сильно мучился, что не может ничем помочь. С каждым днем он все больше горел желанием пострадать за христианскую веру. И его молитвы были услышаны.
Однажды пономарь в очередной раз молился перед святым ликом Богоматери, как резко услышал, что ему нужно пойти к Меркурию и позвать его к иконе Девы Марии.
Пономарь тут же нашел Святого Воина и рассказал ему об услышанном. Меркурий пришел в собор, где услышал голос Богоматери, которая сказала, чтобы он не испугался пойти на врага, поскольку она обещает ему помочь.
Святой Меркурий направился в татарский стан в Долгомосьте. Там он соревновался с главным воином – мускулистым великаном - татарином. В этой борьбе Меркурий убил его. Вражеские солдаты испугались, и все напали на святого. Однако никто не мог одолеть Меркурия.
Призвав Иисуса Христа и Богородицу, Меркурий одолел большое количество татарских воинов, которые, ужаснувшись заметили, что святому Меркурию помогали небесные ангелы и святая Дева. Они не могли идти против такого воинства Христова, поэтому испугавшись, решили сбежать. Сам святой воин Меркурий скончался в бою. Это спасло жителей города.
Когда Меркурий скончался, то он пришел во сне к пономарю, приказав поместить над его гробом оружие. За что будет у горожан постоянная помощь и защита в сражениях.