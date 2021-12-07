10 день Рождественского поста: волшебные поздравления и открытки для родных и близких

В Рождественский пост свою силу покажем,
И во всех искушения себе мы откажем,
Душою будем крепко на своём стоять,
Сорок дней мы будем пост соблюдать!
К господу Богу в молитве обратимся,
Стать чище душой всегда мы стремимся,
В Рождественский пост будем себя закалять,
Не будем лишнего себе мы позволять!
***
В пост мы будем душевно очищаться,
Для своего же блага будем стараться,
Чтоб рождение Господа встретить с чистой душой,
Чтоб обрести гармонию, силу и покой!
И вам советуем поститься, друзья,
Божьи законы обходить стороной нельзя,
Пусть Боженька направить вас на верный путь,
Пусть всё по его воле будет, пусть!
В Рождественский пост себя мы накажем,
И силу духа господу Богу покажем,
Запретим себе всё, что нельзя,
Желаем пост вам выдержать, друзья!
Нельзя делать то, что зовётся грехом,
И если согрешите, пожалеете потом,
Ведь Бог всё видит, она за нами наблюдает,
И на верный путь стать нам помогает!
***
Принимайте поздравления с Рождественским постом!
Избегайте того, что называется грехом,
Прощайте врагов и обиды забываете,
Перед рождением Христа душу очищайте!
И будет вам счастье и добро,
И станет на сердце спокойно и легко,
Верьте, любите, творите благие дела,
И не держите в своей душе зла!