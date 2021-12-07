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Юморные поздравления в картинках и открытках в День собутыльника для верных друзей 7 декабря

12:15:4512/7/2021
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День собутыльника. Дата в 2020 году: 7 декабря, понедельник. В календаре праздников есть такое необычное событие как День собутыльника. Он отмечается ежегодно 7 декабря.

День собутыльника

Собутыльник, серьезный повод есть,
Нам выпить хорошо, и вкусно поесть,
Не сможет в этот день накричать жена,
Ведь нам праздником эта возможность дана.
Так чего ж ты сидишь, давай наливай,
И тост говори, да так чтоб ай, ай,
За нас, за свободу души, за детей,
И за то, чтоб было побольше радостных дней.

***

Сегодня день такой, как не решить,
С тобой бутылочку вина распить,
И рассказать, как трудно нынче жить,
Работать, чтоб жену одевать и детей кормить.
Поговорим мы, вспомним с грустью о былом,
За этим уютным кухонным столом,
Закусим немножко, и еще нальем,
Как хорошо, вот так, расслабиться вдвоем.

День собутыльника

Объявило общество наше пьянству бой,
Но, у нас-то все по-другому, друг, с тобой,
Мы с алкоголем дружим, но и с головой,
Выпьем по рюмашке вместе и домой.
Сегодня праздник наш – все официально,
Никто не скажет, что это аморально,
Давай, за нас, за семьи, за хорошую работу,
Чтоб не было в жизни у нас ни проблем, ни забот.

***

Как здорово, что есть ты, друг, у меня,
Ведь бывает, что так накипит на душе,
Что я беру бутылочку хорошего вина,
И еду печальный, прямиком к тебе.
Ты ведь для души мой психолог настоящий,
И разговору помогает напиток этот бодрящий,
Пожалуемся и проблемы вместе разберем,
И к женам успокоенные и веселые пойдем!


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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