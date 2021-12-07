7 декабря – День святой Екатерины: прекрасной красоты открытки и картинки для отправки по смс и вотсап

С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!
С днем ангела тебя я поздравляю!
Больших высот достичь тебе желаю.
Пускай во всем сопутствует удача.
Появится машина вскоре, дача...
Пускай сопутствует во всем успех,
В доме царит счастливый смех.
С днем ангела, Катюшенька, тебя!
С тобой по жизни будет он всегда.
Пускай одним крылом тебя согреет,
Когда взгрустнется, Ангел пожалеет.
Другим крылом тебя он защитит,
На путь благой, святой благословит.
Желаю, чтоб всегда тебе везло, Ты улыбайся, всем врагам назло. Пусть солнце освещает яркий путь, Желаю в глаза счастью заглянуть.
Стихи: Поздравок
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