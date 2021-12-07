Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

7 декабря – День святой Екатерины: прекрасной красоты открытки и картинки для отправки по смс и вотсап

1:45:3912/7/2021
0

7 декабря - день святой великомученицы Екатерины. Святая великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время правления императора Максимина (305 - 313).

7 декабря – День святой Екатерины

С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.

7 декабря – День святой Екатерины

С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!

7 декабря – День святой Екатерины

С днем ангела тебя я поздравляю!
Больших высот достичь тебе желаю.
Пускай во всем сопутствует удача.
Появится машина вскоре, дача...

Пускай сопутствует во всем успех,
В доме царит счастливый смех.
С днем ангела, Катюшенька, тебя!
С тобой по жизни будет он всегда.

Пускай одним крылом тебя согреет,
Когда взгрустнется, Ангел пожалеет.
Другим крылом тебя он защитит,
На путь благой, святой благословит.

Желаю, чтоб всегда тебе везло, Ты улыбайся, всем врагам назло. Пусть солнце освещает яркий путь, Желаю в глаза счастью заглянуть.

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень святой Екатерины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

7 декабря – День святой Екатерины: прекрасной красоты открытки и картинки для отправки по смс и вотсап
1:45:39 12/7/2021
7 декабря – День святой Екатерины: прекрасной красоты открытки и картинки для отправки по смс и вотсап
Нельзя петь, танцевать – запреты 7 декабря в праздник святой великомученицы Екатерины: и список разрешенных дел
1:45:02 12/7/2021
Нельзя петь, танцевать – запреты 7 декабря в праздник святой великомученицы Екатерины: и список разрешенных дел
Приятные слова пилотам, бортпроводникам и техникам в Международный день гражданской авиации 7 декабря
1:15:29 12/7/2021
Приятные слова пилотам, бортпроводникам и техникам в Международный день гражданской авиации 7 декабря
Катерина Санница: как незамужние девушки гадали с помощью вишневой ветки 7 декабря на суженого и зачем катали каравай вокруг вещицы понравившегося парня
1:00:31 12/7/2021
Катерина Санница: как незамужние девушки гадали с помощью вишневой ветки 7 декабря на суженого и зачем катали каравай вокруг вещицы понравившегося парня
Рождественский пост: десятый день поста отмечается 7 декабря 2021 года: что сегодня можно кушать и важные запреты дня
12:30:26 12/7/2021
Рождественский пост: десятый день поста отмечается 7 декабря 2021 года: что сегодня можно кушать и важные запреты дня
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2021 в России и мире
12:20:02 12/7/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2021 в России и мире
10 день Рождественского поста: волшебные поздравления и открытки для родных и близких
11:45:34 12/6/2021
10 день Рождественского поста: волшебные поздравления и открытки для родных и близких
БердскПогода в Бердске 7 декабря 2021: когда закончится теплая погода и наступят резкие морозы, рассказываем
11:30:22 12/6/2021
Погода в Бердске 7 декабря 2021: когда закончится теплая погода и наступят резкие морозы, рассказываем
Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:40 12/6/2021
Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Мягкие пожелания засоням в День любителей поспать 7 декабря
11:15:20 12/6/2021
Мягкие пожелания засоням в День любителей поспать 7 декабря