8 декабря – отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы: можно ли сочетаться браком в этот день

8 декабря полностью завершается празднование дня Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Этот день называется отданием - и отмечается всегда после главных двунадесятых праздников.
Согласно преданию, в возрасте трех лет родители привели Марию в ветхозаветный храм, где она прожила до 12 лет, получая пищу из рук ангела. Величественный ветхозаветный храм, на пороге которого встретил Марию первосвященник Захария, включал в себя трехчастное деление храма. В одно из них Захария привел Деву Марию. Это была Святая Святых - место, куда мог входить только первосвященник раз в год. Многих удивило это, ведь они не знали, что маленькая Мария – будущая Богоматерь.
Дева Мария прожила в храме девять, а затем ей нужно было выйти замуж за человека, который сохранил бы ее девственную чистоту. Поэтому священникам пришлось кинуть жребий. И он достался Иосифу, разведенному человеку, который защищал святую.
В праздник все православные церкви проводят праздничные богослужения, которые были посвящены памяти пресвятой Богоматери. В своих молитвах верующие чтут Богородицу и просят ее о защите за всех христиан перед Господом.
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы женщины молятся ей об удачном замужестве, исцелении от болезней, здоровья и благополучия для семьи. Однако вступать в брак и венчаться в этот день церковь не разрешает, поскольку идет Рождественский пост. Можно провести обряд только после его завершения.