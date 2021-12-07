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Что из еды разрешено выставлять на стол 8 декабря в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

4:00:1112/7/2021,София Мальцева
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Стоит отметить, что праздник выпадает на Рождественский пост, который длится шесть недель.

По традиции, в этот день запрещена рыба и растительное масло. Фото: Pixabay.com

Великий Двунадесятый праздник Введения завершается 8 декабря. В этот день отмечается отдание праздника.

Напомним, что этот день отмечает первый вход Пресвятой Богородицы во храм Господень. Это событие стало решительным для христиан, поскольку предвещало рождение будущего Спасителя Мира.

Когда Деве Марии исполнилось три года, то ее праведные родители Иоахим и Анна выбрали момент, чтобы исполнить обещание, данное ими перед рождением ребенка Господу. Они пообещали посвятить свое дитя служению Богу. Тогда родители взяли святую Марию под ручку и повели в Иерусалимский храм, самый главный храм во всем Иерусалиме.

На месте девочку встретил священник Захария. И какого было удивление собравшихся прихожан, когда девочки с легкостью одолела все ступени, и поднялась к первосвященнику, который отвел ее в Святая Святых - священный алтарь.

С тех пор это событие отмечают все христиане, посещая храмы, молясь Пречистой, а также устраивая дома торжественный ужин.

Стоит отметить, что праздник выпадает на Рождественский пост, который длится шесть недель. Поэтому необходимо тщательно подбирать блюда. Например, в этот день нельзя молочные, мясные блюда. А также яйца. При этом, 8 декабря выпадает на среду, и по традиции, в этот день запрещена рыба и растительное масло. Поэтому у отдания 8 декабря – обычные запреты, которые соблюдают абсолютно на каждое торжество. Запрещается употреблять спиртные напитки, даже вино.

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традициипраздникиотдание Введения Богородицы во храм
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