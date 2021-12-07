Можно ли 8 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы?

Праздник Введения во храм Пресвятой Девы Марии относится к главным Двунадесятым церковным торжествам, поэтому отмечается ежегодно несколько дней подряд. Этот день вспоминает ключевое событие в жизни христиан – первый визит в Храм Господень маленькой трехлетней Девой Марией.
Согласно Традиции нашей Церкви, святые Иоаким и Анна, которые были бездетны, поклялись, что, если у них родится ребенок, они посвятят его Богу. Когда родилась Дева Мария, ее праведные родители поспешили выполнить свое обещание, данное Господу за то, что подарил им возможность родить ребенка.
Святая Дева побежала к Храму, обогнав своих служанок, и бросилась в объятия первосвященника Захарии, который ждал ее у ворот Храма со старейшинами. Захария благословил ее, сказав: “В тебе Он прославлял твое имя в каждом поколении. Именно в тебе Он откроет Искупление, которое Он уготовил Своему народу в последние дни”.
Отмечается праздник начинает с Празднества — накануне праздника. Попразднством — сразу после праздника. А также Отданием — полным завершением торжества в конце недели.
8 декабря будет отмечаться отдание входа Богородицы во храм. В этот день чистая душа Девы Марии зашла в Святая Святых. Она и сегодня наполняет весь мир добротой, лаской и чистотой.
В праздник запрещено что-то стирать, копать или заниматься работой, связанной с трением и битьем, убираться, мыть полы, протирать пыль. Также не следует, как и в любые церковные праздники, сквернословить, ругаться со своими близкими людьми.