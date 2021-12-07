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Три главных молитвы в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 8 декабря

5:30:1712/7/2021,София Мальцева
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Ее встретил первосвященник Захария и отвел в Святая Святых - место, куда мог входить только один раз в год священнослужитель.


Пресвятая Мария пробыла в Храме девять лет, и достигла брачного возраста. Фото: Pixabay.com

8 декабря отмечается отдание Праздника Входа в Храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Это торжество отмечается в память о том, как в детстве Дева Мария вошла в храм в Иерусалиме.

Рождение и ранняя жизнь Девы Марии не описаны в Евангелиях или других книгах Нового Завета, однако эту информацию можно найти в труде, датируемом вторым веком, известном как "Книга Иакова" или "Протевангелион".

Когда Марии было три года, Иоахим и Анна решили, что настал момент исполнить обет, подарив девочку на служение Господу. Иоахим вел под ручку Марию, а впереди шли девы, неся факелы. Очень удивленная красоте факелами, Мария побежала за ними в Храм. Она даже не посмотрела на своих родителей, когда рассталась с ними.

Ее встретил первосвященник Захария и отвел в Святая Святых - место, куда мог входить только один раз в год священнослужитель, чтобы сделать жертву. Это сразу дало понять, что перед прихожанами самый необычный ребенок.

Пресвятая Мария пробыла в Храме девять лет, и достигла брачного возраста. А затем ее забрали из Святого места и доверили Иосифу, чтобы сохранил ее девственность.

В этот день к Святой Деве Марии обычно обращаются женщины, которые долго не могут зачать ребенка. Или те, у кого трудности в семье. А также приходят молодые девушки, прося удачно выйти замуж.

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традициимолитвапраздникиВведение во храм Пресвятой Богородицы
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