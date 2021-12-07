Три главных молитвы в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 8 декабря

8 декабря отмечается отдание Праздника Входа в Храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Это торжество отмечается в память о том, как в детстве Дева Мария вошла в храм в Иерусалиме.
Рождение и ранняя жизнь Девы Марии не описаны в Евангелиях или других книгах Нового Завета, однако эту информацию можно найти в труде, датируемом вторым веком, известном как "Книга Иакова" или "Протевангелион".
Когда Марии было три года, Иоахим и Анна решили, что настал момент исполнить обет, подарив девочку на служение Господу. Иоахим вел под ручку Марию, а впереди шли девы, неся факелы. Очень удивленная красоте факелами, Мария побежала за ними в Храм. Она даже не посмотрела на своих родителей, когда рассталась с ними.
Ее встретил первосвященник Захария и отвел в Святая Святых - место, куда мог входить только один раз в год священнослужитель, чтобы сделать жертву. Это сразу дало понять, что перед прихожанами самый необычный ребенок.
Пресвятая Мария пробыла в Храме девять лет, и достигла брачного возраста. А затем ее забрали из Святого места и доверили Иосифу, чтобы сохранил ее девственность.