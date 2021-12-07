Детальный гороскоп от Павла Глобы на 2022 год: что ждет каждый знак зодиака

Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал о том, что ждет каждый знак зодиака в будущем года. Каким-то знакам повезло, а другим придется подготовиться к нелегкому году.
Овен — по гороскопу Павла Глобы, это самый счастливый знак 2022 года. Многое в течение 12 месяцев будет даваться с большой легкостью. Если приложить определенные усилия, то жизнь Овнов, без сомнений, наладится.
Телец — необходимо много работать, чтобы добиться желанных целей. 2022 год поможет Тельцам добиться того, чего им давно хотелось, но ценой будет энергия, которую каждому представителю знака необходимо вложить в благое дело.
Близнецы — наступит удачное время для того, чтобы заняться любимым делом. Речь идет о хобби, отдыхе, работе — в зависимости от того, что вам ближе.
Рак — для этого знака 2022 год принесет стабильность и гармонию с самим с собой. Появится шанс реализовать множество проектов и принести домой необходимые денежные средства.
Лев получит долгожданный личностный рост. Чтобы стать лучше, необходимо развиваться в области своих интересов. Каждая такая попытка обязательно принесет свои плоды.
Дева получат шанс прийти к карьерному и материальному росту. Если найти лазейку, то 2022 год станет временем успеха для каждой Девы.
Весы добьются своих целей и заложат начало к любой желаемой цели. Это не означает, что год пройдет без труда, но всякие усилия будут вознаграждены.
Скорпион — этот знак ожидает перемена в жизни. Она будет большой и для многих неожиданной. Именно поэтому если быть готовым, то любые изменения в жизни пойдут на пользу: во всех аспектах жизни.
Стрелец — этому знаку повезло чуть меньше. Стрельцов ждет тяжелое время: травмы, неудачи, скандалы. Однако это не неизбежно. Главное понимать, когда нужно остановиться. С помощью этого возможно разрешить многие трудности до их появления.
Козерогам предстоит быть как можно осторожнее, чтобы обойти ряд трудностей 2022 года. Как и Стрельцам, Козерогам нужно понять ту грань, которую необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой обстоятельств.
Водолей — для Водолеев 2022 год будет благоприятным. Вероятнее всего, на горизонте не будет ни крупных проблем, ни конфликтов, ни эмоционального выгорания.
Рыбы — лишены огромной удачи в 2022 году. Однако они не лишены возможности сделать себя счастливее. Особое внимание стоит уделить личным отношениям: общению с друзьями, родными, близкими и любимым человеком. Это главный ориентир для Рыб в будущем году.
Если вашему знаку повезло меньше, чем остальным, это не значит, что вас ждут лишь беды. Это означает, что вам нужно как можно усерднее поработать в следующем году, чтобы добиться всех высот.